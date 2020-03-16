В Черновцах умерла женщина, которую госпитализировали с подозрением на коронавирус

Вечером 16 марта, в инфекционном отделении Черновицкой областной клинической больницы умерла женщина, которая находилась там по подозрению на коронавирус.

Смерть наступила вследствие тяжелой сопутствующей неврологической патологии, не связанной с проявлениями коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в Черновицкой ОГА. Главное Последние новости о коронавирусе 16 марта: в Украине могут закрыть метро, ЕС закрывает границы Накануне у женщины взяли анализы на наличие COVID-19, результаты пока ждут. Новость дополняется...