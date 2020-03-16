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      В Черновцах умерла женщина, которую госпитализировали с подозрением на коронавирус

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      Вечером 16 марта, в инфекционном отделении Черновицкой областной клинической больницы умерла женщина, которая находилась там по подозрению на коронавирус.

      Смерть наступила вследствие тяжелой сопутствующей неврологической патологии, не связанной с проявлениями коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в Черновицкой ОГА.

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      Накануне у женщины взяли анализы на наличие COVID-19, результаты пока ждут.

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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Здоровье Новости Здоровье Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Новости Украины
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