В Черновцах умерла женщина, которую госпитализировали с подозрением на коронавирус
Вечером 16 марта, в инфекционном отделении Черновицкой областной клинической больницы умерла женщина, которая находилась там по подозрению на коронавирус.
Смерть наступила вследствие тяжелой сопутствующей неврологической патологии, не связанной с проявлениями коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в Черновицкой ОГА.
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Накануне у женщины взяли анализы на наличие COVID-19, результаты пока ждут.
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