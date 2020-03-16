У Чернівцях померла жінка, яку госпіталізували із підозрою на коронавірус

Ввечері 16 березня, в інфекційному відділенні Чернівецької обласної клінічної лікарні померла жінка, яка перебувала там через підозру на коронавірус. Аналізи на наявність у неї Covid-19 ще виконують.

Смерть настала внаслідок важкої супутньої неврологічної патології. Про це розповіли у пресслужбі Чернівецької ОДА.

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У повідомленні йдеться, що в цієї жінки поки не було підтвердженого інфікування коронавірусом. Її смерть настала через не пов'язану з проявами коронавірусної інфекції хворобу. Напередодні у жінки взяли аналізи на наявність COVID-19, результати наразі очікують.

Коротко про коронавірус у Чернівцях

Перший підтверджений в Україні випадок зафіксували саме у Чернівцях. 3 березня коронавірус виявили у чоловіка, який повернувся з подорожжі Італією. Він досі перебуває в лікарні та ізольований. 15 березня йому зробили повторний тест на коронавірус – він негативний. Якщо ще один тест буде негативним, чоловік повністю одужав.

12 березня тест на коронавірус показав позитивний результат у чоловіка, жінка якого нещодавно повернулась з Італії.

Через те, що чоловік не був в Італії, а заразився в Україні, перевірили мешканців усього села, де він проживає. Лікарі підозрюють, що заразився він саме від своєї жінки – хоч у неї відсутні симптоми.

16 березня підтвердили коронавірус ще у двох жінок з Чернівців. Пообіді цього дня лікарі області повідомляли, що усі шпиталізовані пацієнти почуваються задовільно.

Наразі в місті та області введений режим надзвичайної ситуації: раніше за всіх в Україні закрили ринки, заклади громадського харчуванння, спортивні клуби. Також з області не їздять автобуси.