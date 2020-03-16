В Черновицкой и Житомирской областях вводят чрезвычайное положение из-коронавируса

В Черновицкой и Житомирской областях, где есть подтвержденные случаи заболевания коронавирусом, от 17 марта начнет действовать чрезвычайное положение.

Чрезвычайное положение начнет действовать от 17 марта, об этом сказал президент Владимир Зеленский в своем обращении.

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В понедельник, 16 марта, еще два случая заболевания коронавирус подтвердили в Черновицкой области. Таким образом, всего в Украине 6 зафиксированных случаев. Один из них – на Житомирщине, 71-летняя местная жительница скончалась.

По состоянию на 16 марта 2020 года в Украине обработано 79 подозрений на коронавирус. Пять из них, к сожалению, положительные. 64 – не подтвердились. Еще 10 прорабатываются лабораторно,

– добавил глава государства.

Что уже сделали для борьбы с распространением коронавируса

16 марта Украина закрывает границу для иностранцев, а с 17 марта прекращается авиасообщение. Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении призвал украинцев в течение трех дней вернуться из-за границы.

для иностранцев, а с 17 марта Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении призвал украинцев в течение трех дней вернуться из-за границы. Граждане Украины могут вернуться. Однако всех, кто возвращается из стран, где много зараженных коронавирусом, будут отправлять на обсервацию.

12 марта по 4 апреля в Украине внедрили общенациональный карантин. Отменили обучение в школах, вузах и садах, соревнования с болельщиками, концерты.

Кроме того, от 17 марта в Украине не будут работать никакие культурные или торгово-развлекательные заведения, кроме продуктовых и бытовых магазинов, аптек, заправок, банков и страховых компаний.

Смотрите полное обращение Президента Украины Владимира Зеленского: