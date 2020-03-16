У Чернівецькій та Житомирській областях вводять надзвичайний стан через коронавірус

У Чернівецькій та Житомирській областях, де є підтверджені випадки захворювання на коронавірус, вводять надзвичайний стан.

Надзвичайний стан почне діяти від 17 березня, про це сказав президент Володимир Зеленський у своєму зверненні.

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У понеділок, 16 березня, ще два випадки захворювання на коронавірус підтвердили на Чернівеччині. Таким чином, всього в Україні 6 зафіксованих випадків. Один з них – на Житомирщині, 71-річна тамтешня мешканка померла.

Станом на 16 березня 2020 в Україні опрацьовано 79 підозр на коронавірус. П’ять з них, на жаль, позитивні. 64 – не підтвердились. Ще 10 опрацьовуються лабораторно,

– додав глава держави.

Що вже зробили для боротьби із поширенням коронавірусу

16 березня Україна закриває кордон для іноземців, а з 17 березня припиняється авіасполучення . Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні закликав українців протягом трьох днів повернутися з-за кордону.

для іноземців, а з 17 березня . Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні закликав українців протягом трьох днів повернутися з-за кордону. Громадяни України можуть повернутися. Однак усіх, хто повертається з країн, де багато заражених коронавірусом, відправлятимуть на обсервацію.

12 березня до 4 квітня в Україні впровадили загальнонаціональний карантин . Скасували навчання у школах, вишах і садочках, змагання з вболівальниками, концерти.

Окрім того, від 17 березня в Україні не працюватимуть жодні культурні чи торгівельно-розважальні заклади, окрім продуктових та побутових магазинів, аптек, заправок, банків та страхових компаній.



Дивіться повне звернення Президента України Володимира Зеленського:



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