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      У Чернівецькій та Житомирській областях вводять надзвичайний стан через коронавірус

      - Читать новость на русском
      У Чернівецькій та Житомирській областях вводять надзвичайний стан / Getty Images

      У Чернівецькій та Житомирській областях, де є підтверджені випадки захворювання на коронавірус, вводять надзвичайний стан.

      Надзвичайний стан почне діяти від 17 березня, про це сказав президент Володимир Зеленський у своєму зверненні.

      Знайте більше Київ на карантині: список обмежень і що закрили в столиці

      У понеділок, 16 березня, ще два випадки захворювання на коронавірус підтвердили на Чернівеччині. Таким чином, всього в Україні 6 зафіксованих випадків. Один з них – на Житомирщині, 71-річна тамтешня мешканка померла.

      Станом на 16 березня 2020 в Україні опрацьовано 79 підозр на коронавірус. П’ять з них, на жаль, позитивні. 64 – не підтвердились. Ще 10 опрацьовуються лабораторно,
      – додав глава держави. 

      Що вже зробили для боротьби із поширенням коронавірусу

      • 16 березня Україна закриває кордон для іноземців, а з 17 березня припиняється авіасполучення. Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні закликав українців протягом трьох днів повернутися з-за кордону.
      • Громадяни України можуть повернутися. Однак усіх, хто повертається з країн, де багато заражених коронавірусом, відправлятимуть на обсервацію.
      • 12 березня до 4 квітня в Україні впровадили загальнонаціональний карантин. Скасували навчання у школах, вишах і садочках, змагання з вболівальниками, концерти.

      Окрім того, від 17 березня в Україні не працюватимуть жодні культурні чи торгівельно-розважальні заклади, окрім продуктових та побутових магазинів, аптек, заправок, банків та страхових компаній.

      Дивіться повне звернення Президента України Володимира Зеленського:

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Коронавірус в Україні Президент України Новини Житомира Новини Чернівців Володимир Зеленський Карантин в Україні 2020 Новини України Новини політики
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