У Чернівецькій та Житомирській областях вводять надзвичайний стан через коронавірус
У Чернівецькій та Житомирській областях, де є підтверджені випадки захворювання на коронавірус, вводять надзвичайний стан.
Надзвичайний стан почне діяти від 17 березня, про це сказав президент Володимир Зеленський у своєму зверненні.
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У понеділок, 16 березня, ще два випадки захворювання на коронавірус підтвердили на Чернівеччині. Таким чином, всього в Україні 6 зафіксованих випадків. Один з них – на Житомирщині, 71-річна тамтешня мешканка померла.
Станом на 16 березня 2020 в Україні опрацьовано 79 підозр на коронавірус. П’ять з них, на жаль, позитивні. 64 – не підтвердились. Ще 10 опрацьовуються лабораторно,
– додав глава держави.
Що вже зробили для боротьби із поширенням коронавірусу
- 16 березня Україна закриває кордон для іноземців, а з 17 березня припиняється авіасполучення. Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні закликав українців протягом трьох днів повернутися з-за кордону.
- Громадяни України можуть повернутися. Однак усіх, хто повертається з країн, де багато заражених коронавірусом, відправлятимуть на обсервацію.
- 12 березня до 4 квітня в Україні впровадили загальнонаціональний карантин. Скасували навчання у школах, вишах і садочках, змагання з вболівальниками, концерти.
Окрім того, від 17 березня в Україні не працюватимуть жодні культурні чи торгівельно-розважальні заклади, окрім продуктових та побутових магазинів, аптек, заправок, банків та страхових компаній.
Дивіться повне звернення Президента України Володимира Зеленського:
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