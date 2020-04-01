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      В Черновицкой области ввели особый режим въезда и выезда

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      В Черновицкой области ввели особый режим въезда и выезда / Фото Дмитрия Балинова

      Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям ввела во всей Черновицкой области особый режим въезда и выезда. Пока неизвестна точная дата, когда он начнет действовать.

      Все подробности относительно введенного режима предоставят позже. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

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      Предшествовало этому решению государственной комиссии обращение черновицкой власти 28 марта. Тогда же местная власть инициировала полный запрет межобластного передвижения пассажирского транспорта.

      Пока нет информации о том, с какой даты начнет действовать особый режим и будут ли в нем исключения.

      Общее число подтвержденных больных на Буковине – 104 человека. За десять дней общее число инфицированных выросло на 700%.

      За сутки 31 марта было выявлено 14 новых случаев. Кроме того, на Буковине лечится от коронавируса гражданин Италии, а гражданин Португалии находится на обсервации.

      Заходи безпеки
      Почему стоит оставаться дома / Инфографика 24 канала

      Автор: Вероника Климская
      Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Украины Карантин в Украине 2020 Транспорт Новости Черновцов
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