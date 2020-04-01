В Черновицкой области ввели особый режим въезда и выезда
Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям ввела во всей Черновицкой области особый режим въезда и выезда. Пока неизвестна точная дата, когда он начнет действовать.
Все подробности относительно введенного режима предоставят позже. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.
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Предшествовало этому решению государственной комиссии обращение черновицкой власти 28 марта. Тогда же местная власть инициировала полный запрет межобластного передвижения пассажирского транспорта.
Пока нет информации о том, с какой даты начнет действовать особый режим и будут ли в нем исключения.
Общее число подтвержденных больных на Буковине – 104 человека. За десять дней общее число инфицированных выросло на 700%.
За сутки 31 марта было выявлено 14 новых случаев. Кроме того, на Буковине лечится от коронавируса гражданин Италии, а гражданин Португалии находится на обсервации.
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