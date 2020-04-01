У Чернівецькій області ввели особливий режим в'їзду і виїзду
Державна комісія техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій запровадила в усій Чернівецькій області особливий режим в’їзду та виїзду. Наразі невідомо точної дати, від коли він почне діяти.
Усі подробиці щодо введеного режиму нададуть пізніше. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.
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Передувало цьому рішенню державної комісії звернення чернівецької влади 28 березня. Тоді ж місцева влада ініціювала повну заборону міжобласного пересування пасажирського транспорту.
Поки немає інформації щодо того, з якої дати почне діяти особливий режим та чи будуть у ньому винятки.
Загальна кількість підтверджених хворих на Буковині – 104 особи. За десять днів загальне число інфікованих зросло на 700%.
За добу 31 березня було виявлено 14 нових випадків. Окрім того, на Буковині лікується від коронавірусу громадянин Італії, а громадянин Португалії перебуває на обсервації.
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