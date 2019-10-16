В Черновицком облсовете НАБУ проводит обыски
Детективы антикоррупционного бюро пришли к председателю областного совета Ивану Мунтяну и руководителю юридического отдела аппарата совета.
Детективы в спецформе с надписью НАБУ с самого утра 16 октября проводят обыски в здании Черновицкого областного совета. Как передает Укринформ, проверяли кабинет председателя совета Ивана Мунтяна и кабинет начальника юридического отдела исполнительного аппарата совета.
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Долго ли эти обыски будут продолжаться – работники не знают. Сказали, что кабинет Ивана Мунтяна довольно быстро обыскали.
НАБУ обыскивало кабинет председателя Черновицкого областного совета / фото Укринформа
Официальной информации об обысках на сайте НАБУ пока нет. Пресс-служба Черновицкого областного совета пока не выходит на связь.