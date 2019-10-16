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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ВЕРХОВНАЯ РАДА

      В Черновицком облсовете НАБУ проводит обыски

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      Проверяли кабинет председателя облсовета Ивана Мунтяна
      Проверяли кабинет председателя облсовета Ивана Мунтяна / ukrinform.ua

      Детективы антикоррупционного бюро пришли к председателю областного совета Ивану Мунтяну и руководителю юридического отдела аппарата совета.

      Детективы в спецформе с надписью НАБУ с самого утра 16 октября проводят обыски в здании Черновицкого областного совета. Как передает Укринформ, проверяли кабинет председателя совета Ивана Мунтяна и кабинет начальника юридического отдела исполнительного аппарата совета.

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      Долго ли эти обыски будут продолжаться – работники не знают. Сказали, что кабинет Ивана Мунтяна довольно быстро обыскали.


      НАБУ обыскивало кабинет председателя Черновицкого областного совета / фото Укринформа

      Официальной информации об обысках на сайте НАБУ пока нет. Пресс-служба Черновицкого областного совета пока не выходит на связь.

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      Теги: Новости Украины Новости политики НАБУ Новости Черновцов
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