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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ВЕРХОВНА РАДА

      У Чернівецькій облраді НАБУ проводить обшуки

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      Перевіряли кабінет голови облради Івана Мунтяна
      Перевіряли кабінет голови облради Івана Мунтяна / ukrinform.ua

      Детективи антикорупційного бюро прийшли до голови обласної ради Івана Мунтяна та керівника юридичного відділу апарату ради.

      Із самого ранку 16 жовтня детективи НАБУ проводять обшуки у будівлі Чернівецької обласної ради. Як передає Укрінформ, перевіряли кабінет голови ради Івана Мунтяна та кабінет начальника юридичного відділу виконавчого апарату ради.

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      Чи довго ці обшуки триватимуть – працівники не знають. Сказали, що кабінет Івана Мунтяна досить швидко обшукали.


      НАБУ обшукувало кабінет голови Чернівецької обласної ради / фото Укрінформу

      Офіційної інформації щодо обшуків на сайті НАБУ доки немає. Пресслужба Чернівецької обласної ради доки не виходить на зв'язок.

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      Теги: Новини України Новини політики НАБУ Новини Чернівців
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