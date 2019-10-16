У Чернівецькій облраді НАБУ проводить обшуки

Детективи антикорупційного бюро прийшли до голови обласної ради Івана Мунтяна та керівника юридичного відділу апарату ради.

Із самого ранку 16 жовтня детективи НАБУ проводять обшуки у будівлі Чернівецької обласної ради. Як передає Укрінформ, перевіряли кабінет голови ради Івана Мунтяна та кабінет начальника юридичного відділу виконавчого апарату ради.

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Чи довго ці обшуки триватимуть – працівники не знають. Сказали, що кабінет Івана Мунтяна досить швидко обшукали.



НАБУ обшукувало кабінет голови Чернівецької обласної ради / фото Укрінформу

Офіційної інформації щодо обшуків на сайті НАБУ доки немає. Пресслужба Чернівецької обласної ради доки не виходить на зв'язок.