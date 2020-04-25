В Черновицком СИЗО бунт против больного коронавирусом: трое заключенных травмировали себя
В Черновицкий следственный изолятор переместили мужчину с подтвержденным диагнозом коронавируса. Против такого решения взбунтовались другие узники пенитенциарного учреждения.
Мужчину перевили в учреждение из изолятора временного содержания 23 апреля. Об этом сообщила пресс-служба Черновицкого следственного изолятора на своей странице в фейсбуке.
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Уже через день, в ночь на 25 апреля, некоторые заключенные закрылись в камерах и препятствовали персоналу выполнять свои обязанности. Трое из мужчин нанесли себе повреждения конечностей. Им оказали необходимую медицинскую помощь.
В СИЗО говорят, что мужчину с коронавирусом поместили в камеру с соблюдением всех необходимых карантинных требований и отдельно от других заключенных и осужденных. Персонал, осуществляющий надзор, обеспечен средствами индивидуальной защиты и дезинфекции.
В то же время, что важно отметить, двое инспекторов учреждения в тот же день обратились с просьбой предоставить им отпуск.
После сообщения о происшествии руководство Департамента по вопросам исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции выехало на место событий. В Департаменте создали штаб реагирования на осложнения оперативной обстановки.
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