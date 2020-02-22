В честь Греты Тунберг назвали новый вид улиток: видео

В честь шведской экоактивистки Греты Тунберг группа брунейских и американских ученых назвала недавно обнаруженный новый для науки вид сухопутных улиток. Этим активистку отметили за ее усилия по повышению осведомленности об изменении климата.

Новый вид улиток назвали Craspedotropis gretathunbergae. Такое имя моллюск получил из-за чувствительности к температуре, характерной для группы ценогастроподов, говорится в пресс-релизе ученых на EurekAlert.

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Наименование этих улиток именем Греты Тунберг – это наш способ признать, что ее поколение будет отвечать за решение проблем, которые они не создали. И это обещание, что люди из всех поколений присоединятся к ней, чтобы помочь,

– сказал один из ученых, который первым нашел новую улитку.

Ученые также сообщили, что поинтересовались у самой Тунберг, не против ли она такой тезки. Активистка ответила, что была бы только рада.

Отметим, что в честь Греты Тунберг назвали новый вид одних из самых маленьких жуков.

Nå, @GretaThunberg har i alla fall lyckats med en sak som går de flesta förbi: att få en ny djurart uppkallad efter sig!

Beskåden Craspedotropis gretathunbergae (Schilthuizen et al.), en mollusk, närmare bestämt en liten snigel från Borneo.

(Källa: https://t.co/Af13v8G5u8) pic.twitter.com/zhmtMA4eK7 — Tomas Gradin (@TomasGradin) February 21, 2020

Смотрите видео об улитке, названной в честь Греты Тунберг:

Что известно про Грету Тунберг