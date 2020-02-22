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      В честь Греты Тунберг назвали новый вид улиток: видео

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      В честь Греты Тунберг назвали новый вид улиток / Колаж 24 канала

      В честь шведской экоактивистки Греты Тунберг группа брунейских и американских ученых назвала недавно обнаруженный новый для науки вид сухопутных улиток. Этим активистку отметили за ее усилия по повышению осведомленности об изменении климата.

      Новый вид улиток назвали Craspedotropis gretathunbergae. Такое имя моллюск получил из-за чувствительности к температуре, характерной для группы ценогастроподов, говорится в пресс-релизе ученых на EurekAlert.

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      Наименование этих улиток именем Греты Тунберг – это наш способ признать, что ее поколение будет отвечать за решение проблем, которые они не создали. И это обещание, что люди из всех поколений присоединятся к ней, чтобы помочь,
      – сказал один из ученых, который первым нашел новую улитку.

      Ученые также сообщили, что поинтересовались у самой Тунберг, не против ли она такой тезки. Активистка ответила, что была бы только рада.

      Отметим, что в честь Греты Тунберг назвали новый вид одних из самых маленьких жуков.

      Смотрите видео об улитке, названной в честь Греты Тунберг:

      Что известно про Грету Тунберг

      • Одна из самых известных экоативистов.
      • Выступает за остановку глобального потепления и изменения климата.
      • Летом 2018 года Грета стала известной тем, что начала первую школьную забастовку ради климата под зданием парламента Швеции: прогуливала школу по пятницам с плакатами в защиту климата.
      • В 2019 году в возрасте 16 лет Грета выступила с гневной речью на саммите ООН по климату. Свою критику школьница направила на мировых лидеров, обвинив их в краже своего детства и измене новому поколения из-за того, что политики думают только о деньгах и ведут недостаточную борьбу против изменения климата.
      • Журнал Time назвал Грету одной из 25 самых влиятельных подростков мира 2018 года.
      • А в 2019 году журнал объявил школьницу человеком года, избрав из сотен номинантов.
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      21 февраля
      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости США Экология Наука Мир животных Грета Тунберг
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