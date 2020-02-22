На честь Грети Тунберг назвали новий вид равликів: відео
На честь шведської екоактивістки Грети Тунберг група брунейських та американських вчених назвала нещодавно виявлений новий для науки вид сухопутних равликів. Цим активістку відзначили за її зусилля з підвищення обізнаності про зміни клімату.
Новий вид равликів назвали Craspedotropis gretathunbergae. Таке ім'я молюск отримав через чутливість до температури, характерної для групи ценогастроподів, мовиться у пресрелізі вчених на EurekAlert.
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Найменування цих равликів іменем Грети Тунберг – це наш спосіб визнати, що її покоління відповідатиме за розв'язання проблем, які вони не створили. І це обіцянка, що люди з усіх поколінь приєднаються до неї, щоб допомогти,
– сказав один з науковців, який першим знайшов нового равлика.
Вчені також повідомили, що поцікавились у самої Тунберг, чи не проти вона такої тезки. Активістка відповіла, що була б тільки рада.
Зазначимо, що на честь Грети Тунберг назвали новий вид одних із найменших жуків.
Дивіться відео про равлика, названого на честь Грети Тунберг:
Що відомо про Грету Тунберг
- Одна з найвідомиших екоативістів.
- Виступає за зупинку глобального потепління та зміни клімату.
- Влітку 2018 року Грета стала відомою тим, що розпочала перший шкільний страйк заради клімату під будівлею парламенту Швеції: прогулювала школу щоп’ятниці із плакатами на захист клімату.
- У 2019 році у віці 16 років Грета виступила з гнівною промовою на саміті ООН з питань клімату. Свою критику школярка скерувала на світових лідерів, звинувативши їх у крадіжці свого дитинства та зраді нового покоління через те, що політики думають лише про гроші та ведуть недостатню боротьбу проти зміни клімату.
- Журнал Time назвав Грету однією з 25 найвпливовіших підлітків світу 2018 року.
- А в 2019 році журнал оголосив школярку людиною року, обравши з сотень номінантів.