На честь Грети Тунберг назвали новий вид равликів: відео

На честь шведської екоактивістки Грети Тунберг група брунейських та американських вчених назвала нещодавно виявлений новий для науки вид сухопутних равликів. Цим активістку відзначили за її зусилля з підвищення обізнаності про зміни клімату.

Новий вид равликів назвали Craspedotropis gretathunbergae. Таке ім'я молюск отримав через чутливість до температури, характерної для групи ценогастроподів, мовиться у пресрелізі вчених на EurekAlert.

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Найменування цих равликів іменем Грети Тунберг – це наш спосіб визнати, що її покоління відповідатиме за розв'язання проблем, які вони не створили. І це обіцянка, що люди з усіх поколінь приєднаються до неї, щоб допомогти,

– сказав один з науковців, який першим знайшов нового равлика.

Вчені також повідомили, що поцікавились у самої Тунберг, чи не проти вона такої тезки. Активістка відповіла, що була б тільки рада.

Зазначимо, що на честь Грети Тунберг назвали новий вид одних із найменших жуків.

Nå, @GretaThunberg har i alla fall lyckats med en sak som går de flesta förbi: att få en ny djurart uppkallad efter sig!

Beskåden Craspedotropis gretathunbergae (Schilthuizen et al.), en mollusk, närmare bestämt en liten snigel från Borneo.

(Källa: https://t.co/Af13v8G5u8) pic.twitter.com/zhmtMA4eK7 — Tomas Gradin (@TomasGradin) February 21, 2020

Дивіться відео про равлика, названого на честь Грети Тунберг:

Що відомо про Грету Тунберг