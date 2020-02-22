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      На честь Грети Тунберг назвали новий вид равликів: відео

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      На честь Грети Тунберг назвали новий вид равликів / Колаж 24 каналу

      На честь шведської екоактивістки Грети Тунберг група брунейських та американських вчених назвала нещодавно виявлений новий для науки вид сухопутних равликів. Цим активістку відзначили за її зусилля з підвищення обізнаності про зміни клімату.

      Новий вид равликів назвали Craspedotropis gretathunbergae. Таке ім'я молюск отримав через чутливість до температури, характерної для групи ценогастроподів, мовиться у пресрелізі вчених на EurekAlert.

      Читайте також: BBC зніме серіал про Грету Тунберг

      Найменування цих равликів іменем Грети Тунберг – це наш спосіб визнати, що її покоління відповідатиме за розв'язання проблем, які вони не створили. І це обіцянка, що люди з усіх поколінь приєднаються до неї, щоб допомогти,
      – сказав один з науковців, який першим знайшов нового равлика.

      Вчені також повідомили, що поцікавились у самої Тунберг, чи не проти вона такої тезки. Активістка відповіла, що була б тільки рада.

      Зазначимо, що на честь Грети Тунберг назвали новий вид одних із найменших жуків.

      Дивіться відео про равлика, названого на честь Грети Тунберг:

      Що відомо про Грету Тунберг

      • Одна з найвідомиших екоативістів.
      • Виступає за зупинку глобального потепління та зміни клімату.
      • Влітку 2018 року Грета стала відомою тим, що розпочала перший шкільний страйк заради клімату під будівлею парламенту Швеції: прогулювала школу щоп’ятниці із плакатами на захист клімату.
      • У 2019 році у віці 16 років Грета виступила з гнівною промовою на саміті ООН з питань клімату. Свою критику школярка скерувала на світових лідерів, звинувативши їх у крадіжці свого дитинства та зраді нового покоління через те, що політики думають лише про гроші та ведуть недостатню боротьбу проти зміни клімату.
      • Журнал Time назвав Грету однією з 25 найвпливовіших підлітків світу 2018 року.
      • А в 2019 році журнал оголосив школярку людиною року, обравши з сотень номінантів.
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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини США Екологія Наука Світ тварин Грета Тунберг
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