11:11
26 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПЕРЕСТРЕЛКА В ХАРКОВЕ "СЛУГ НАРОДА" ПРОВЕРЯТ НА ПОЛИГРАФЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Ющенко насолил РПЦ. МакГрегор хочет споить Путина
      Вєсті Кремля
      21:48, 25 октября
      Вести.UA: Азаров сделал пластику. Сердючка идет в политику
      Вєсті.UA
      20:18, 25 октября
      "Коррупционное кубло": что происходит на госпредприятии радиоактивных веществ "Изотоп"
      ЦРУ
      09:00, 25 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ПЕРЕСТРЕЛКА В ХАРКОВЕ "СЛУГ НАРОДА" ПРОВЕРЯТ НА ПОЛИГРАФЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      В честь эко-активистки Греты Тунберг назвали новый вид жука: фото

      56 Читати новину українською
      В честь экоактивистки Греты Тунберг назвали новый вид жука
      В честь экоактивистки Греты Тунберг назвали новый вид жука / ap.org/en-gb

      В честь шведской эко-активистки Греты Тунберг назвали новый вид жука – Nelloptodes gretae.

      Ученый Майкл Дарби рассказал, что таким образом решил отметить выдающийся вклад Греты в борьбу за сохранение окружающей среды, пишет ВВС.

      Читайте также: Пылкую речь Греты Тунберг в ООН превратили в шведский Death Metal: видео

      Ученый в течение длительного времени занимается исследованием и описанием группы насекомых семейства Ptiliidae. Новый вид насекомого он обнаружил, когда изучал образцы почвы из Кении.

      Образцы почвы еще с 1960-х годов хранятся в Музее естествознания в Лондоне.

      Чем особенный жук Nelloptodes gretae?

      Одна из главных характеристик жука – его миниатюрные размеры: длина насекомого не превышает 1 миллиметра.

      грета тунберг жук
      Так выглядит жук Nelloptodes gretae/ Фото: ВВС

      Кто такая Грета Тунберг?

      Грета Тунберг – одна из самых известных эко-активисток настоящего. 16-летняя девочка выступила с гневной речью на саммите ООН по вопросам климата. Сокрушительную критику школьница направила в сторону мировых лидеров, обвинив их в "краже детства". Она считает, что политики думают только о деньгах и ведут недостаточную борьбу против изменения климата.

      Подробнее: Шведская школьница Грета Тунберг с сокрушительной речью выступила в ООН: кто эта юная эко-активистка

      В своей зажигательной речи Грета обвинила мировых лидеров в измене нового поколения. По мнению активистки, планета страдает от разрушений экосистем и находится на пороге массового вымирания.

      blog_ava
      Каково состояние воздуха в Киеве сейчас: смог не отступает
      сегодня
      4810
      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: исследования Наука Экология Мир животных
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости: Смертельная перестрелка в Харькове, Медведчук снова летал в Москву
      сегодня , 09:02 Главные новости: Смертельная перестрелка в Харькове, Медведчук снова летал в Москву
      Андрій Шляхтін 1031
      Ставлення Трампа до України погіршилося через Путіна та Орбана, – Washington Post
      сегодня , 08:40 Ставлення Трампа до України погіршилося через Путіна та Орбана, – Washington Post
      Світові Медіа 1077
      Осень олигарха:Коломойский потерял преимущество в войне за "Приватбанк"
      сегодня , 08:00 Осень олигарха:Коломойский потерял преимущество в войне за "Приватбанк"
      Ярослав Голобородько 347
      Люстрація для обраних: шокуючі приклади того, як колишня влада регулярно порушувала закон
      25 октября , 23:00 Люстрація для обраних: шокуючі приклади того, як колишня влада регулярно порушувала закон
      Віталій Дейнега 148
      Завіса: які політичні наслідки матимуть скандальні "квартальні" жарти
      25 октября , 21:00 Завіса: які політичні наслідки матимуть скандальні "квартальні" жарти
      Наталя Ромашова 1321
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук