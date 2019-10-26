В честь эко-активистки Греты Тунберг назвали новый вид жука: фото

В честь шведской эко-активистки Греты Тунберг назвали новый вид жука – Nelloptodes gretae.

Ученый Майкл Дарби рассказал, что таким образом решил отметить выдающийся вклад Греты в борьбу за сохранение окружающей среды, пишет ВВС.

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Ученый в течение длительного времени занимается исследованием и описанием группы насекомых семейства Ptiliidae. Новый вид насекомого он обнаружил, когда изучал образцы почвы из Кении.

Образцы почвы еще с 1960-х годов хранятся в Музее естествознания в Лондоне.

Чем особенный жук Nelloptodes gretae?

Одна из главных характеристик жука – его миниатюрные размеры: длина насекомого не превышает 1 миллиметра.



Так выглядит жук Nelloptodes gretae/ Фото: ВВС

Кто такая Грета Тунберг?

Грета Тунберг – одна из самых известных эко-активисток настоящего. 16-летняя девочка выступила с гневной речью на саммите ООН по вопросам климата. Сокрушительную критику школьница направила в сторону мировых лидеров, обвинив их в "краже детства". Она считает, что политики думают только о деньгах и ведут недостаточную борьбу против изменения климата.

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В своей зажигательной речи Грета обвинила мировых лидеров в измене нового поколения. По мнению активистки, планета страдает от разрушений экосистем и находится на пороге массового вымирания.