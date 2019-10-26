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      На честь екоактивістки Грети Тунберг назвали новий вид жука: фото

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      На честь екоактивістки Грети Тунберг назвали новий вид жука
      На честь екоактивістки Грети Тунберг назвали новий вид жука / ap.org/en-gb

      На честь шведської екоактивістки Грети Тунберг назвали новий вид жука – Nelloptodes gretae.

      Вчений Майкл Дарбі розповів, що таким чином вирішив відзначити видатний вклад Грети в боротьбу за збереження навколишнього середовища, пише ВВС.

      Читайте також: Палку промову Грети Тунберг у ООН перетворили на шведський Death Metal: відео

      Науковець упродовж тривалого займається дослідженням і описом групи комах сімейства Ptiliidae. Новий вид комахи він виявив, коли вивчав зразки ґрунту з Кенії.

      Зразки ґрунту ще з 1960-х років зберігаються в Музеї природознавства у Лондоні.

      Чим жук Nelloptodes gretae особливий?

      Одна з головних характеристик жука – його мініатюрні розміри: довжина комахи не перевищує 1 міліметра.

      грета тунберг жук
      Так виглядає жук Nelloptodes gretae/ Фото: ВВС

      Хто така Грета Тунберг?

      Грета Тунберг – одна з найвідоміших екоактивісток сьогодення. 16-річна дівчинка виступила з гнівною промовою на саміті ООН з питань клімату. Нищівну критику школярка звернула в бік світових лідерів, звинувативши їх у "крадіжці дитинства". Вона вважає, що політики думають лише про гроші та ведуть недостатню боротьбу проти зміни клімату.

      Детальніше: Шведська школярка Грета Тунберг із нищівною промовою виступила в ООН: хто ця юна екоактивістка

      У своїй запальній промові Грета звинуватила світових лідерів у зраді нового покоління. На думку активістки, планета потерпає від руйнувань екосистем та перебуває на порозі масового вимирання.

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Світ тварин Екологія Наука дослідження
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