На честь екоактивістки Грети Тунберг назвали новий вид жука: фото
На честь шведської екоактивістки Грети Тунберг назвали новий вид жука – Nelloptodes gretae.
Вчений Майкл Дарбі розповів, що таким чином вирішив відзначити видатний вклад Грети в боротьбу за збереження навколишнього середовища, пише ВВС.
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Науковець упродовж тривалого займається дослідженням і описом групи комах сімейства Ptiliidae. Новий вид комахи він виявив, коли вивчав зразки ґрунту з Кенії.
Зразки ґрунту ще з 1960-х років зберігаються в Музеї природознавства у Лондоні.
Чим жук Nelloptodes gretae особливий?
Одна з головних характеристик жука – його мініатюрні розміри: довжина комахи не перевищує 1 міліметра.
Так виглядає жук Nelloptodes gretae/ Фото: ВВС
Хто така Грета Тунберг?
Грета Тунберг – одна з найвідоміших екоактивісток сьогодення. 16-річна дівчинка виступила з гнівною промовою на саміті ООН з питань клімату. Нищівну критику школярка звернула в бік світових лідерів, звинувативши їх у "крадіжці дитинства". Вона вважає, що політики думають лише про гроші та ведуть недостатню боротьбу проти зміни клімату.
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У своїй запальній промові Грета звинуватила світових лідерів у зраді нового покоління. На думку активістки, планета потерпає від руйнувань екосистем та перебуває на порозі масового вимирання.