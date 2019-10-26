На честь екоактивістки Грети Тунберг назвали новий вид жука: фото

На честь шведської екоактивістки Грети Тунберг назвали новий вид жука – Nelloptodes gretae.

Вчений Майкл Дарбі розповів, що таким чином вирішив відзначити видатний вклад Грети в боротьбу за збереження навколишнього середовища, пише ВВС.

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Науковець упродовж тривалого займається дослідженням і описом групи комах сімейства Ptiliidae. Новий вид комахи він виявив, коли вивчав зразки ґрунту з Кенії.

Зразки ґрунту ще з 1960-х років зберігаються в Музеї природознавства у Лондоні.

Чим жук Nelloptodes gretae особливий?

Одна з головних характеристик жука – його мініатюрні розміри: довжина комахи не перевищує 1 міліметра.



Так виглядає жук Nelloptodes gretae/ Фото: ВВС

Хто така Грета Тунберг?

Грета Тунберг – одна з найвідоміших екоактивісток сьогодення. 16-річна дівчинка виступила з гнівною промовою на саміті ООН з питань клімату. Нищівну критику школярка звернула в бік світових лідерів, звинувативши їх у "крадіжці дитинства". Вона вважає, що політики думають лише про гроші та ведуть недостатню боротьбу проти зміни клімату.

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