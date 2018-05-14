В четырех областях Украины объявили план перехват: детали

Полицейские проводят спецоперацию по задержанию нападавших на ювелирный магазин в одном из торгово-развлекательных центров Херсона.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Разбойное нападение преступники совершили вечером, 14 мая. Несколько мужчин в масках ворвались в магазин и, угрожая оружием похитили ювелирные изделия.

После подозреваемые скрылись на автомобиле неизвестной марки.

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Сейчас на территории Херсонщины и трех соседних областей ввели оперативный план перехвата. Продолжается спецоперация по задержанию злоумышленников.

Никто из покупателей магазина к счастью не пострадал.