В четырех областях Украины объявили план перехват: детали
Полицейские проводят спецоперацию по задержанию нападавших на ювелирный магазин в одном из торгово-развлекательных центров Херсона.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.
Разбойное нападение преступники совершили вечером, 14 мая. Несколько мужчин в масках ворвались в магазин и, угрожая оружием похитили ювелирные изделия.
После подозреваемые скрылись на автомобиле неизвестной марки.
Читайте также: На Херсонщине нашли мертвым руководителя райотдела полиции
Сейчас на территории Херсонщины и трех соседних областей ввели оперативный план перехвата. Продолжается спецоперация по задержанию злоумышленников.
Никто из покупателей магазина к счастью не пострадал.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии