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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

У чотирьох областях України оголосили план перехоплення: деталі

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Поліція розшукує злочинців
Поліція розшукує злочинців / 24 Канал

Поліцейські проводять спецоперацію із затримання нападників на ювелірний магазин в одному з торговельно-розважальних центрів Херсону.

Про це повідомили у прес-службі Нацполіції.

Розбійний напад злочинці скоїли ввечері, 14 травня. Кілька чоловіків у масках вдерлися в магазин та погрожуючи зброєю викрали ювелірні вироби.

Опісля підозрювані втекли на автомобілі невідомої марки.

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Наразі на території Херсонщини та трьох сусідніх областей ввели оперативний план перехоплення. Триває спецоперація із затримання зловмисників.

Ніхто із покупців магазину на щастя не постраждав.

 

Теги: Новини України Поліція Кримінальні новини Новини Херсона
Джерело: 24 Канал
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