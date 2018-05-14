У чотирьох областях України оголосили план перехоплення: деталі
Поліцейські проводять спецоперацію із затримання нападників на ювелірний магазин в одному з торговельно-розважальних центрів Херсону.
Про це повідомили у прес-службі Нацполіції.
Розбійний напад злочинці скоїли ввечері, 14 травня. Кілька чоловіків у масках вдерлися в магазин та погрожуючи зброєю викрали ювелірні вироби.
Опісля підозрювані втекли на автомобілі невідомої марки.
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Наразі на території Херсонщини та трьох сусідніх областей ввели оперативний план перехоплення. Триває спецоперація із затримання зловмисників.
Ніхто із покупців магазину на щастя не постраждав.
Джерело: 24 Канал
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