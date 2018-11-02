В Чили произошло мощное землетрясение

В Чили произошло землетрясение магнитудой 6,2 по шкале Рихтера. Данные о пострадавших и разрушениях отсутствуют.

Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

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Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 121 км к северо-востоку от города Икике. Очаг залегал на глубине 100 км.

Напомним, землетрясение магнитудой 5,5 балла по шкале Рихтера в ночь на 28 октября произошло в Румынии.