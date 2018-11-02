В Чилі стався потужний землетрус
У Чилі стався землетрус магнітудою 6,2 за шкалою Ріхтера. Дані про потерпілих і руйнування відсутні.
Про це повідомляє Європейсько-Середземноморський сейсмологічний центр.
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Зазначається, що епіцентр землетрусу знаходився в 121 км на північний схід від міста Ікіке. Вогнище залягало на глибині 100 км.
Нагадаємо, землетрус магнітудою 5,5 бала за шкалою Ріхтера в ніч на 28 жовтня стався в Румунії.
Джерело: 24 Канал
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