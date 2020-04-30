В Дании ослабили карантин: темпы распространения коронавируса не ускорились

Накануне в Дании ослабили карантин, введенный из-за эпидемии коронавируса. После этого темпы распространения COVID-19 в стране не ускорились.

Відповідно до даних Державного інституту сироваток Данії, показник R0, середня кількість людей, яких заражає один носій вірусу, трохи збільшився від середини квітня, однак залишається нижчим від 1,0, пише BBC.

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Немає ніяких ознак того, що епідемія COVID-19 прискорюється,

– йдеться в повідомленні.

До слова, з 15 квітня в Данії почали працювати дитячі садочки та школи. А з 20 квітня дозволили роботу перукарень, салонів краси та автошкіл.

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