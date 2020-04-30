У Данії послабили карантин: темпи поширення коронавірусу не прискорились

Напередодні у Данії послабили карантин, впроваджений через епідемію коронавірусу. Після цього темпи поширення COVID-19 у країні не пришвидшилися.

Відповідно до даних Державного інституту сироваток Данії, показник R0, середня кількість людей, яких заражає один носій вірусу, трохи збільшився від середини квітня, однак залишається нижчим від 1,0, пише BBC.

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Немає ніяких ознак того, що епідемія COVID-19 прискорюється,

– йдеться в повідомленні.

До слова, з 15 квітня в Данії почали працювати дитячі садочки та школи. А з 20 квітня дозволили роботу перукарень, салонів краси та автошкіл.

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