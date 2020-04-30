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      У Данії послабили карантин: темпи поширення коронавірусу не прискорились

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      У Данії послабили карантин: темпи коронавірусу не прискорились
      У Данії темпи поширення коронавірусу після послаблення карантину не прискорились / rbc.ua

      Напередодні у Данії послабили карантин, впроваджений через епідемію коронавірусу. Після цього темпи поширення COVID-19 у країні не пришвидшилися.

      Відповідно до даних Державного інституту сироваток Данії, показник R0, середня кількість людей, яких заражає один носій вірусу, трохи збільшився від середини квітня, однак залишається нижчим від 1,0, пише BBC.

      Зверніть увагу Данія до 10 травня планує повністю вийти з карантину: що зараз відбувається в країні

      Немає ніяких ознак того, що епідемія COVID-19 прискорюється,
      – йдеться в повідомленні.

      До слова, з 15 квітня в Данії почали працювати дитячі садочки та школи. А з 20 квітня дозволили роботу перукарень, салонів краси та автошкіл.

      Коронавірус у Данії: основне

      • Станом на 30 квітня у країні зафіксували 9 159 випадків зараження коронавірусом. Від недуги померли 452 людини, одужати вдалося 6 546.
      • Попри послаблення карантину всюди стоять знаки попередження про соціальну дистанцію.
      • За словами прем'єр-міністра, в Данії карантин повністю знімуть до 10 травня.

       

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Коронавірус COVID-19 Здоров'я Данія
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