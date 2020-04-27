Данія до 10 травня планує повністю вийти з карантину: що зараз відбувається в країні

Світ поступово починає відновлювати докарантинне життя. Низка країн уже послабили обмежувальні заходи через COVID-19. Це вже зробили Австрія, Норвегія, Данія, Чехія та Німеччина.

Про те, як з карантину виходить Данія – в коментарі 24 каналу у "Ранковому шоу" розповів український волонтер з організації "Bevar Ukraine" Андрій Кузьмик, який мешкає в Копенгагені.

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За його словами, те, що почали послаблювати карантин – ознака стабілізації ситуації.

"Від початку пандемії до березня йшов швидкий тренд на зростання, але потім все зупинилося на рівні 200 нових захворювань щодня. 26 квітня я переглядав статистику, то протягом останніх 3-х тижнів ця цифра не міняється. Це означає, що проблему взято під контроль", – пояснив Андрій Кузьмик.

Він розповів, що в Данії 2 тижні тому відкрилися садочки, минулого тижня – перукарні, дантисти, лабораторії, тату-салони. Ресторани досі працюють на вивіз або закриті.

"Щодо масок, то їх тут ніколи і не носили. Я живу в Копенгагені, і скільки виходив на вулицю – то маски ніхто не одягав. Можливо, спочатку їх не було достатньо, але не носили їх і потім", – додав Кузьмик.

Попри послаблення карантину – зазначив мешканець Данії – всюди стоять знаки попередження про соціальну дистанцію. За словами прем'єр-міністра, в Данії карантин буде знято до 10 травня. До того часу влада країни рекомендує тим, у кого є можливість – залишатися працювати з дому.

Що відомо про організацію "Bevar Ukraine" та чим вона допомагає Україні

Організація "Bevar Ukraine" існує з 2014 року. Вона виникла як реакція українців в Данії на ситуацію на Майдані та на Сході України. Спочатку волонтери допомагали військовим медикам, згодом – перейшли на допомогу звичайним лікарням, дитсадкам, будинкам для людей поважного віку.

Вона виникла як Спочатку волонтери допомагали військовим медикам, згодом – перейшли на допомогу звичайним лікарням, дитсадкам, будинкам для людей поважного віку. З початком епідемії коронавірусу в Україні, організація почала допомагати тернопільським лікарням . Передовсім, волонтери обрали цей регіон, адже спочатку саме він був одним з лідерів зі захворюваності на COVID-19. Також, ще перед пандемією, "Bevar Ukraine" разом з партнерами, благодійним фондом "Світло реформації", вже розпочали проєкт допомоги Тернопільській області і планували передавати більш гуманітарну допомогу на школи і трохи – на лікарні.

. Передовсім, волонтери обрали цей регіон, адже спочатку саме він був одним з лідерів зі захворюваності на COVID-19. Також, ще перед пандемією, "Bevar Ukraine" разом з партнерами, благодійним фондом "Світло реформації", вже розпочали проєкт допомоги Тернопільській області і планували передавати більш гуманітарну допомогу на школи і трохи – на лікарні. "Але все повернулося в бік коронавірусу – тому ми вирішили, що це буде суто лікарняний проєкт. Ми почали контактувати зі всіма нашими донорами – данськими лікарнями, фондами, організаціями – і відсилати запити про допомогу. На щастя, нам вдалося отримати 31 апарат ШВЛ і передати в Тернопільську область. Це неймовірна цифра", – розповів волонтер Андрій Кузьмик.

Дивіться відеокоментар Андрія Кузьмика про вихід Данії з карантину