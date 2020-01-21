В Давосе поймали российских шпионов-"сантехников" с дипломатическими паспортами

Швейцарские службы безопасности предотвратили спецоперацию российских шпионов в Давосе. Гендиректор фонда Hermitage Capital Билл Браудер отметил, что шпионская операция, вероятно, была направлена против него.

О задержании российских шпионов сам Браудер рассказал в интервью изданию Tages Anzeiger.

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По его словам, задержанными были двое оперативников российских спецслужб, которые изображали из себя сантехников. Впрочем, когда их рассекретили, те продемонстрировали свои дипломатические паспорта.

Пожалуй, Россия – единственная страна, где каждый сантехник имеет дипломатический паспорт. После инцидента "сантехники-дипломаты" покинули Швейцарию.

Россияне охотятся на всех своих врагов в разных странах. У них огромные ресурсы, а Давос – это важное место. И это то место, куда я могу лично приехать, чтобы бросить вызов российским чиновникам за убийство адвоката Сергея Магнитского,

– заявил Браудер.

Известно, что инцидент с российскими "сантехниками" случился еще в августе 2019 года. В то же время не известно, была ли их шпионская миссия как-то связана с будущим экономическим форумом.

Что известно о Билле Браудере?Билл Браудер вел кампанию по обвинению российских чиновников по делу об убийстве адвоката Сергея Магнитского. Браудера называют "личным врагом Путина", а российский суд заочно приговорил его к 9 годам заключения.