У Давосі спіймали російських шпигунів-"сантехніків" з дипломатичними паспортами

Швейцарські служби безпеки запобігли спецоперації російських шпигунів у Давосі. Гендиректора фонду Hermitage Capital Білл Браудер зазначив, що шпигунська операція, імовірно, була спрямована проти нього.

Про затримання російських шпигунів сам Браудер розповів в інтерв'ю виданню Tages Anzeiger.

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За його словами, затриманими були двоє оперативників російських спецслужб, які вдавали з себе сантехніків. Втім коли їх розсекретили, ті продемонстрували свої дипломатичні паспорти.

Мабуть, Росія – єдина країна, де кожен сантехнік має дипломатичний паспорт. Після інциденту "сантехніки-дипломати" покинули Швейцарію.

Росіяни полюють на всіх своїх ворогів у різних країнах. У них величезні ресурси, а Давос – це важливе місце. І це те місце, куди я можу особисто приїхати, щоб кинути виклик російським чиновникам через убивство адвоката Сергія Магнітського,

– заявив Браудер.

Відомо, що інцидент з російськими "сантехніками" трапився ще у серпні 2019 року. Водночас не відомо, чи їх шпигунська місія була якось пов'язана з майбутнім економічним форумом.

Що відомо про Білла Браудера?Білл Браудер вів кампанію щодо обвинувачення російських чиновників у справі про вбивство адвоката Сергія Магнітського. Браудера називають "особистим ворогом Путіна", а російський суд заочно засудив його до 9 років ув'язнення.