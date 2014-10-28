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      В Дебальцево члены УИК фальсифицировали результаты в пользу регионала

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      Члены участковой комиссии в Дебальцево паковали и опечатывали бюллетени неизвестного происхождения с голосами за регионала Игоря Шкирю. Видео снял доверенное лицо кандидата в нардепы Олега Жебского.

      К слову, это не единственный подозрительный случай, связанный с именем Шкири. Перед выборами люди из уже сформированных УИК округа №52 были заменены на представителей регионала. Кроме того, председатель участковой комиссии заподозрил представителя Шкири в попытке фальсификации. Однако до приезда милиции представитель убежал.

      В округе №52, куда входят города Дзержинск и Дебальцево, были зафиксирован и другие нарушения. Так, на одном из избирательных участков неизвестные, назвавшись представителями "Оппозиционного блока", попытались полностью заменить состав участковой комиссии. А в ходе голосования в списки избирателей были внесены новые лица.

      В связи с нарушениями избирательного и уголовного законодательства, доверенное лицо кандидата Жебского намерен обратиться в милицию.

      Теги: Новости Донецка Выборы в ВР-2014
      Источник: Телеканал новостей "24"
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      Новости за 28 октября 2014
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