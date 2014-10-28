В Дебальцево члены УИК фальсифицировали результаты в пользу регионала

Члены участковой комиссии в Дебальцево паковали и опечатывали бюллетени неизвестного происхождения с голосами за регионала Игоря Шкирю. Видео снял доверенное лицо кандидата в нардепы Олега Жебского.

К слову, это не единственный подозрительный случай, связанный с именем Шкири. Перед выборами люди из уже сформированных УИК округа №52 были заменены на представителей регионала. Кроме того, председатель участковой комиссии заподозрил представителя Шкири в попытке фальсификации. Однако до приезда милиции представитель убежал.

В округе №52, куда входят города Дзержинск и Дебальцево, были зафиксирован и другие нарушения. Так, на одном из избирательных участков неизвестные, назвавшись представителями "Оппозиционного блока", попытались полностью заменить состав участковой комиссии. А в ходе голосования в списки избирателей были внесены новые лица.

В связи с нарушениями избирательного и уголовного законодательства, доверенное лицо кандидата Жебского намерен обратиться в милицию.