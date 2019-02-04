В декларации Павелко нарушения не выявлены, – НАПК

Национальное агентство по предупреждению коррупции на своем заседании не утверждало протоколов в отношении президента ФФУ, и тем более, не передавало никаких документов на рассмотрение в судах.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация о том, что НАПК якобы отправило в Печерский суд города Киева 12 протоколов о нарушениях Андрея Павелко при заполнении декларации. Однако, эта информация не соответствует действительности, пишет "Обозреватель".

Наоборот, в реальном решении НАПК, по результатам проверки декларации Павелко за 29 декабря 2018 года, сказано, что у нардепа не выявлено фактов незаконного обогащения, также у него отсутствует конфликт интересов.

Опубликованный в СМИ документ, якобы направленный от имени НАПК в адрес Печерского суда, не имеет исходящего номера антикоррупционного агентства, что дополнительно указывает на его фейковость.