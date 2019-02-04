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      В декларации Павелко нарушения не выявлены, – НАПК

      17 Читати новину українською
      Андрей Павелко
      Андрей Павелко / dniprograd.org

      Национальное агентство по предупреждению коррупции на своем заседании не утверждало протоколов в отношении президента ФФУ, и тем более, не передавало никаких документов на рассмотрение в судах.

      Ранее в некоторых СМИ появилась информация о том, что НАПК якобы отправило в Печерский суд города Киева 12 протоколов о нарушениях Андрея Павелко при заполнении декларации. Однако, эта информация не соответствует действительности, пишет "Обозреватель".

      Наоборот, в реальном решении НАПК, по результатам проверки декларации Павелко за 29 декабря 2018 года, сказано, что у нардепа не выявлено фактов незаконного обогащения, также у него отсутствует конфликт интересов.

      Опубликованный в СМИ документ, якобы направленный от имени НАПК в адрес Печерского суда, не имеет исходящего номера антикоррупционного агентства, что дополнительно указывает на его фейковость.

      Теги: Новости политики Новости Украины Печерский суд Киева НАПК
      Источник: 24 Канал
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