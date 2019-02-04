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      У декларації Павелка не виявлено порушень, – НАЗК

      29 Читать новость на русском
      Андрій Павелко
      Андрій Павелко / dniprograd.org

      Національне агенство з питань запобігання корупції на своєму засіданні не затверджувало протоколів щодо президента ФФУ, і тим більше, не передавало ніяких документів на розгляд в судах.

      Раніше в деяких ЗМІ з'явилася інформація про те, що НАЗК нібито відправило до Печерського суду міста Києва 12 протоколів про порушення Андрія Павелка при заповненні декларації. Однак, ця інформація не відповідає дійсності, пише "Обозреватель".

      Навпаки, у реальному рішенні НАЗК, за результатами перевірки декларації Павелка від 29 грудня 2018 року, сказано, що у нардепа не виявлено фактів незаконного збагачення, також у нього відсутній конфлікт інтересів.

      Опублікований в ЗМІ документ, нібито спрямований від імені НАЗК на адресу Печерського суду, не має вихідного номера антикорупційного агентства, що додатково вказує на його фейковість.

      Теги: Новини політики Новини України НАЗК Печерський суд Києва
      Джерело: 24 Канал
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