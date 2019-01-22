В день Крещения отчаянные со всей Украины погружались в Буковельское озеро

Морозы – не помеха. В день Крещения в Буковеле не стали изменять традициям.

Сорвиголовы с разных уголков Украины в очередной раз собрались здесь, чтобы окунуться в ледяную воду Буковельського озера.

"Купание в Крещенские морозы – это самое главное, потому что это здоровье и вера в Бога", – сказал отдыхающий Юрий.

"Я считаю, что это победа над собой. Для меня это так есть. Я в прошлом году первый раз купалась, очень спонтанно, и это спровоцировало некоторые изменения в моей жизни, поэтому я верю, что эта победа над собой влечет за собой изменения и в других сферах жизни", – поделилась отдыхающая Юлия.

Некоторые впервые погрузились в освященную прорубь.

"Увидела и сразу захотелось. Это экстремально. Мне понравилось", – рассказала отдыхающая Нина.

"Очень холодная вода. Но я очень хотела искупаться", – сказала отдыхающая Настя

Иорданские купания на Буковеле уже стали хорошей традицией. Люди верят, что в эти дни вода имеет целебные свойства и не только закаляет дух, но и имеет оздоровительные свойства.

Курорт "Буковель" пропагандирует активный образ жизни. Купание на Крещение – это часть активного образа жизни, которое дарит здоровье. Особенно в этот день вода является целебной. Надеемся, что все наши гости, которые сегодня искупались здесь, в Буковельском озере, будут здоровые, сильные и, конечно, счастливы,

– отметила представитель ТК "Буковель" Оксана Островская.

Все участники зимних купаний имели возможность получить сертификат, который будет напоминать им о невероятных впечатлениях.