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      В день Крещения отчаянные со всей Украины погружались в Буковельское озеро

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      Морозы – не помеха. В день Крещения в Буковеле не стали изменять традициям.

      Сорвиголовы с разных уголков Украины в очередной раз собрались здесь, чтобы окунуться в ледяную воду Буковельського озера.

      "Купание в Крещенские морозы – это самое главное, потому что это здоровье и вера в Бога", – сказал отдыхающий Юрий.

      "Я считаю, что это победа над собой. Для меня это так есть. Я в прошлом году первый раз купалась, очень спонтанно, и это спровоцировало некоторые изменения в моей жизни, поэтому я верю, что эта победа над собой влечет за собой изменения и в других сферах жизни", – поделилась отдыхающая Юлия.

      Некоторые впервые погрузились в освященную прорубь.

      "Увидела и сразу захотелось. Это экстремально. Мне понравилось", – рассказала отдыхающая Нина.

      "Очень холодная вода. Но я очень хотела искупаться", – сказала отдыхающая Настя

      Иорданские купания на Буковеле уже стали хорошей традицией. Люди верят, что в эти дни вода имеет целебные свойства и не только закаляет дух, но и имеет оздоровительные свойства.

      Курорт "Буковель" пропагандирует активный образ жизни. Купание на Крещение – это часть активного образа жизни, которое дарит здоровье. Особенно в этот день вода является целебной. Надеемся, что все наши гости, которые сегодня искупались здесь, в Буковельском озере, будут здоровые, сильные и, конечно, счастливы,
      – отметила представитель ТК "Буковель" Оксана Островская.

      Все участники зимних купаний имели возможность получить сертификат, который будет напоминать им о невероятных впечатлениях.

      Теги: Новости Украины
      Источник: 24 Канал
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