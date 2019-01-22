У день Водохреща відчайдухи зі всієї України занурювались у Буковельське озеро

Морози – не завада. У день Водохреща у Буковелі не стали зраджувати традиціям.

Відчайдухи з різних куточків України вкотре зібрались тут, аби зануритись у крижану воду Буковельського озера.

"Купання в Хрещенські морози – це саме головне, бо це здоров'я та віра в Бога", – сказав відпочивальник Юрій.

Я вважаю, що це перемога над собою. Для мене це так і є. Я торік перший раз купалась, дуже спонтанно, і це спровокувало деякі зміни у моєму житті, тому я вірю, що ця перемога над собою спричиняє зміни й в інших сферах життя,

– поділилась відпочивальниця Юлія.

Дехто вперше занурився в освячену ополонку.

"Побачила і зразу захотілось. Це екстримально. Мені сподобалось", – розповіла відпочивальниця Ніна.

"Дуже холодна вода. Але я дуже хотіла скупатися", – сказала відпочивальниця Настя

Йорданські купання на Буковелі вже стали гарною традицією. Люди вірять, що у ці дні вода має цілющі властивості й не лише загартовує дух, а й має оздоровчі властивості.

Курорт "Буковель" пропагує активний спосіб життя. Купання на Водохреща – це частина активного способу життя, яке дарує здоров'я. Особливо в цей день вода є цілющою. Сподіваємось, що всі наші гості, які сьогодні скупались тут, у Буковельському озері, будуть здорові, дужі й, звичайно, щасливі,

– зазначила представник ТК "Буковель" Оксана Островська.

Усі учасники зимових купань мали змогу отримати сертифікат, який нагадуватиме їм про неймовірні враження.