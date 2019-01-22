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      У день Водохреща відчайдухи зі всієї України занурювались у Буковельське озеро

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      Морози – не завада. У день Водохреща у Буковелі не стали зраджувати традиціям.

      Відчайдухи з різних куточків України вкотре зібрались тут, аби зануритись у крижану воду Буковельського озера.

      "Купання в Хрещенські морози – це саме головне, бо це здоров'я та віра в Бога", – сказав відпочивальник Юрій.

      Я вважаю, що це перемога над собою. Для мене це так і є. Я торік перший раз купалась, дуже спонтанно, і це спровокувало деякі зміни у моєму житті, тому я вірю, що ця перемога над собою спричиняє зміни й в інших сферах життя,
      – поділилась відпочивальниця Юлія.

      Дехто вперше занурився в освячену ополонку.

      "Побачила і зразу захотілось. Це екстримально. Мені сподобалось", – розповіла відпочивальниця Ніна.

      "Дуже холодна вода. Але я дуже хотіла скупатися", – сказала відпочивальниця Настя

      Йорданські купання на Буковелі вже стали гарною традицією. Люди вірять, що у ці дні вода має цілющі властивості й не лише загартовує дух, а й має оздоровчі властивості.

      Курорт "Буковель" пропагує активний спосіб життя. Купання на Водохреща – це частина активного способу життя, яке дарує здоров'я. Особливо в цей день вода є цілющою. Сподіваємось, що всі наші гості, які сьогодні скупались тут, у Буковельському озері, будуть здорові, дужі й, звичайно, щасливі,
      – зазначила представник ТК "Буковель" Оксана Островська.

      Усі учасники зимових купань мали змогу отримати сертифікат, який нагадуватиме їм про неймовірні враження.

      Теги: Новини України
      Джерело: 24 Канал
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