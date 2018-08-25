В День Независимости Украины на админгранице с оккупированным Крымом провели трогательную акцию
24 августа на Арабатской стрелке вблизи админграницы с аннексированным Крымом активисты и правозащитники провели патриотическую акцию с требованием вернуть полуостров под контроль Украины.
Об этом на своей странице в Facebook написал инициатор проведения мероприятия, член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев.
Читайте также: День Независимости во Львове: как изменилось отношение к празднику после войны
Отметили День Независимости Украины на приграничной территории с оккупированным Крымом в селе Стрелковое Генического района. Провели флешмоб, затем разработали 4 новые плакаты,
– отметил Бариев.
Во время акции активисты подняли украинские государственные и национальные крымскотатарские флаги, зачитали свои заявления по случаю Дня Независимости Украины и освобождения Крыма.
По информации "Крым.Реалии", в акции "Освободите Крым!" приняли участие представители "Лагеря Свободы", украинский художник Андрей Ермоленко, а также – эксперт Эстонского института прав человека Оливер Лооде.
Видео с акции "Освободите Крым!":