В День Независимости Украины на админгранице с оккупированным Крымом провели трогательную акцию

24 августа на Арабатской стрелке вблизи админграницы с аннексированным Крымом активисты и правозащитники провели патриотическую акцию с требованием вернуть полуостров под контроль Украины.

Об этом на своей странице в Facebook написал инициатор проведения мероприятия, член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев.

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Отметили День Независимости Украины на приграничной территории с оккупированным Крымом в селе Стрелковое Генического района. Провели флешмоб, затем разработали 4 новые плакаты,

– отметил Бариев.

Во время акции активисты подняли украинские государственные и национальные крымскотатарские флаги, зачитали свои заявления по случаю Дня Независимости Украины и освобождения Крыма.

По информации "Крым.Реалии", в акции "Освободите Крым!" приняли участие представители "Лагеря Свободы", украинский художник Андрей Ермоленко, а также – эксперт Эстонского института прав человека Оливер Лооде.

Видео с акции "Освободите Крым!":