В Днепре разоблачили группу злоумышленников, которые опустошали банковские карты граждан

Работники киберполиции обнаружили группу лиц, которые с помощью специального технического устройства опустошали банковские карты граждан в Днепропетровской области. Злоумышленники нарочно притворились работниками торговых площадок и незаконно считывали информацию с карточек клиентов в заведениях общественного питания и розничной торговли.

Об этом сообщает пресс-служба Киберполиции Украины.

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Мошенниками оказались трое жителей Днепра. Инициатором преступной группы стал 26-летний местный житель, а его сообщниками – 27-ми и 30-летние мужчины, один из которых был правоохранителем. Для осуществления аферы злоумышленники временно обосновались в заведениях питания и розничной торговли, чтобы получить доступ к POS-терминалам. Так, на кассах мошенники установили устройство для считывания информации с банковских карт (скиммер). И благодаря ему незаконно копировали информацию с клиентских карт. Позже фейковые торговцы с помощью компьютерной техники и специализированных приборов создавали дубликаты карт клиентов, и снимали деньги с их счетов.

Злоумышленники успели обмануть людей почти на полмиллиона гривен. Двум из них уже объявили подозрение. Правоохранители отобрали у злоумышленников скимминговое устройство, компьютерную технику и скомпрометированные карты, а изъятую технику направили на экспертизу.

Также в пресс-службе добавили, что сообщникам преступной акции грозит до восьми лет заключения.