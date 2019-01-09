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      В Днепре разоблачили группу злоумышленников, которые опустошали банковские карты граждан

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      Группа злоумышленников в Днепре опустошала банковские карточки граждан
      Группа злоумышленников в Днепре опустошала банковские карточки граждан / cyberpolice.gov.ua

      Работники киберполиции обнаружили группу лиц, которые с помощью специального технического устройства опустошали банковские карты граждан в Днепропетровской области. Злоумышленники нарочно притворились работниками торговых площадок и незаконно считывали информацию с карточек клиентов в заведениях общественного питания и розничной торговли.

      Об этом сообщает пресс-служба Киберполиции Украины.

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      Мошенниками оказались трое жителей Днепра. Инициатором преступной группы стал 26-летний местный житель, а его сообщниками – 27-ми и 30-летние мужчины, один из которых был правоохранителем. Для осуществления аферы злоумышленники временно обосновались в заведениях питания и розничной торговли, чтобы получить доступ к POS-терминалам. Так, на кассах мошенники установили устройство для считывания информации с банковских карт (скиммер). И благодаря ему незаконно копировали информацию с клиентских карт. Позже фейковые торговцы с помощью компьютерной техники и специализированных приборов создавали дубликаты карт клиентов, и снимали деньги с их счетов.

      Злоумышленники успели обмануть людей почти на полмиллиона гривен. Двум из них уже объявили подозрение. Правоохранители отобрали у злоумышленников скимминговое устройство, компьютерную технику и скомпрометированные карты, а изъятую технику направили на экспертизу.

      Также в пресс-службе добавили, что сообщникам преступной акции грозит до восьми лет заключения.

      Теги: Криминальные новости Новости Украины Полиция Мошенничество Кибербезопасность
      Источник: 24 Канал
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