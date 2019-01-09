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      У Дніпрі викрили групу зловмисників, які спустошували банківські картки громадян

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      Група зловмисників у Дніпрі спустошувала банківські картки громадян
      Група зловмисників у Дніпрі спустошувала банківські картки громадян / cyberpolice.gov.ua

      Працівники кіберполіції виявили групу осіб, які за допомогою спеціального технічного пристрою спустошували банківські картки громадян у Дніпропетровській області. Зловмисники навмисне прикинулися працівниками торгових майданчиків і незаконно зчитували інформацію із карток клієнтів у закладах харчування та роздрібної торгівлі.

      Про це повідомляє прес-служба Кіберполіції України. 

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      Шахраями виявилися троє мешканців Дніпра. Ініціатором злочинної групи став 26-річний місцевий житель, а його  спільниками – 27-ми і 30-річні чоловіки, один з яких був правоохоронцем. Для здійснення афери зловмисники тимчасово влаштувалися у закладах харчування та роздрібної торгівлі, аби отримати доступ до POS-терміналів. Так, на касах шахраї встановили пристрій для зчитування інформації з банківських карток (скімер). І завдяки йому незаконно копіювали інформацію з клієнтських карток. Пізніше фейкові торгівці за допомогою комп’ютерної техніки та спеціалізованих приладів створювали дублікати карток клієнтів, і знімали гроші з їхніх рахунків. 

      Зловмисники встигли ошукати людей майже на пів мільйона гривень. Двом із них вже оголосили підозру. Правоохоронці видібрали у зловмисників скімінговий пристрій, комп’ютерну техніку та скомпрометовані картки, а вилучену техніку направили на експертизу.

      Також у прес-службі додали, що спільникам злочинної акції загрожує до восьми років ув'язнення. 

       

       

      Теги: Новини України Кібербезпека Поліція Шахрайство Кримінальні новини
      Джерело: 24 Канал
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