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      В Днепре усиливают карантин: что запрещается делать

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      В Днепре на карантин закрывают парки и запрещают ремонт в квартирах / Сайт города Днепр

      С пятницы, 3 апреля, в Днепре местные власти усиливают ограничительные меры на период карантина в рамках борьбы с коронавирусом. В частности, местные власти закрывают все общественные места, включая парки. Также в многоквартирных домах будет запрещено делать ремонт.

      Как рассказал мэр Днепра Борис Филатов в эфире одного из украинских телеканалов, люди воспринимают это плохо, но местные власти ведут разъяснительную работу. Поэтому надо потерпеть.

      Важно Украинцев могут обязать носить маски и ограничить количество людей на улице

      По ремонту в многоквартирных домах Филатов подчеркнул, это ненормально, когда люди сидят на карантине, а им в ответ стучат молотками и перфораторами. Правда, по его словам, запрет не коснется новостроек.

      Мэр Днепра добавил, что местные власти попросили храмы предоставить список постоянных прихожан, которым планируют развозить пасхальные продуктовые наборы. Их централизованно освятят священники.

      Важно! По состоянию на 1 апреля в Днепропетровской области подтвердили 9 случаев заражения коронавирусом. Правда, один пациент уже выздоровел. Летальных случаев не было. В целом в Украине – 669 больных коронавирусом, 17 из них умерли.

      С 26 марта общественный транспорт Днепра перевозит только работников предприятий, которые "обеспечивают критически важные сферы жизни города".

      Заметим, что до 31 марта в Днепре оштрафовали пять человек на 17 тысяч гривен за нарушение карантинных мероприятий. 

      К слову, на Буковине Госкомиссия по техногенно-экологической безопасности ввела особый режим въезда и выезда. Правда, пока неизвестно, когда он начнет действовать.

      Обратите внимание Аваков предположил, что карантин в Украине может длиться еще два месяца

      Украина на карантине: основное

      • Карантин на всей территории Украины из-за пандемии коронавируса в мире ввели 12 марта. Сначала он должен был продлиться до 3 апреля, однако впоследствии правительство внесло коррективы в это решение. Карантин продлили до 24 апреля.
      • В то же время, с 25 марта в Украине ввели режим чрезвычайной ситуации.
      • Верховная Рада 17 марта усилила ответственность, чтобы предотвращать случаи намеренного заражения населения коронавирусом и распространения болезни. В частности, теперь эта статья УК предусматривает наказание в виде штрафа от 17 до 51 тысячи гривен, а также арест на полгода или лишение свободы до 3 лет.
      • Кроме того, 16 марта на территорию Украины запрещен въезд иностранцев, а с 17 марта ограничено международное пассажирское авиа-, железнодорожное и автобусное сообщение.
      • 27 марта Украина полностью закрыла свои границы для пассажирских перевозок.

      По всій Україні надзвичайна ситуація інфографіка 24 канал
      По всей Украине – чрезвычайная ситуация / Инфографика 24 канала

      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Новости Украины Борис Филатов Новости Днепра
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