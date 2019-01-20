В Днепре зажгли 242 свечи в память защитников Донецкого аэропорта

В воскресенье, 20 января, на территории уличной экспозиции Музея АТО в Днепре почтили память погибших защитников Донецкого аэропорта. Мероприятие состоялось возле инсталляции, которая имитирует руины уничтоженного аэропорта.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

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В память о защитниках участники мероприятия под звуки военного оркестра зажгли 242 синие и желтые свечи. К слову, именно столько дней продолжались бои за ДАП. Кроме того, организаторы объявили минуту молчания.



В память о защитниках зажгли 242 свечи // Фото: Радио Свобода

Известно, что почтить погибших и живых защитников аэродрома собрались члены семей погибших, участники боевых действий на Донбассе, волонтеры и школьники.

Мы должны помнить героев, отдавших жизнь за Украину. Прежде всего это важно для их семей. Родные погибших воинов должны знать, что они не одни,

– сказала одна из участниц собрания.

Более того, накануне память "киборгов" почтили собранием на Аллее памяти в Днепре. Участники мероприятия зажгли лампадки, священники отслужили панихиду.

К слову, в Киеве этот же день на территории Минобороны состоялись мероприятия, посвященные погибшим защитников Донецкого аэропорта. В мероприятиях принимали участие президент Петр Порошенко с супругой Мариной, министр обороны Степан Полторак и родственники погибших.

Что известно о боях за Донецкий аэропорт?​

Они продолжались с сентября 2014 года до 21 января 2015 года и стали одними из самых яростных на востоке Украины. Бои развернулись между украинскими войсками, бойцами-добровольцами с одной стороны и силами пророссийских вооруженных группировок с другой. 18-21 января 2015 года в результате подрыва терминала аэропорта погибло 58 защитников Украины. 21 января было принято решение отвести украинских бойцов из нового терминала, поскольку этот объект был полностью разрушен и он был непригодным для обороны.



Оборона терминалов аэропорта продолжалась 242 дня. Бои за Донецкий аэропорт стали символом несокрушимости и боевого духа украинского войска, а защитники терминалов получили прозвище "киборги".