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      В Днепре зажгли 242 свечи в память защитников Донецкого аэропорта

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      В Музее АТО в Днепре зажгли 242 свечи в память защитников Донецкого аэропорта
      В Музее АТО в Днепре зажгли 242 свечи в память защитников Донецкого аэропорта / radiosvoboda.org

      В воскресенье, 20 января, на территории уличной экспозиции Музея АТО в Днепре почтили память погибших защитников Донецкого аэропорта. Мероприятие состоялось возле инсталляции, которая имитирует руины уничтоженного аэропорта.

      Об этом сообщает "Радио Свобода".

      Читайте также: В Киеве проходит панихида по погибшим защитниками Донецкого аэропорта: фото

      В память о защитниках участники мероприятия под звуки военного оркестра зажгли 242 синие и желтые свечи. К слову, именно столько дней продолжались бои за ДАП. Кроме того, организаторы объявили минуту молчания.

      донецький аеропорт дніпро
      В память о защитниках зажгли 242 свечи // Фото: Радио Свобода

      Известно, что почтить погибших и живых защитников аэродрома собрались члены семей погибших, участники боевых действий на Донбассе, волонтеры и школьники.

      Мы должны помнить героев, отдавших жизнь за Украину. Прежде всего это важно для их семей. Родные погибших воинов должны знать, что они не одни,
      – сказала одна из участниц собрания.

      Более того, накануне память "киборгов" почтили собранием на Аллее памяти в Днепре. Участники мероприятия зажгли лампадки, священники отслужили панихиду.

      К слову, в Киеве этот же день на территории Минобороны состоялись мероприятия, посвященные погибшим защитников Донецкого аэропорта. В мероприятиях принимали участие президент Петр Порошенко с супругой Мариной, министр обороны Степан Полторак и родственники погибших.

      Что известно о боях за Донецкий аэропорт?​
      Они продолжались с сентября 2014 года до 21 января 2015 года и стали одними из самых яростных на востоке Украины. Бои развернулись между украинскими войсками, бойцами-добровольцами с одной стороны и силами пророссийских вооруженных группировок с другой. 18-21 января 2015 года в результате подрыва терминала аэропорта погибло 58 защитников Украины. 21 января было принято решение отвести украинских бойцов из нового терминала, поскольку этот объект был полностью разрушен и он был непригодным для обороны.

      Оборона терминалов аэропорта продолжалась 242 дня. Бои за Донецкий аэропорт стали символом несокрушимости и боевого духа украинского войска, а защитники терминалов получили прозвище "киборги".

      Теги: Новости Украины Новости Донецка Жертвы Война на Донбассе Донецкий аэропорт Новости Днепра
      Источник: 24 Канал
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