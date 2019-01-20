Не выдержали стены, а украинские воины выстояли, – Порошенко о "киборгах" Донецкого аэропорта

20 января на территории Министерства обороны Украины состоялись торжественные мероприятия, посвященные украинским военным, "героям-киборгам", погибшим при обороне аэропорта "Донецк".

В торжествах принял участие Президент Украины Петр Порошенко.

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Нам выпала честь жить в одно время с невероятными героями, которые уже стали легендой. Ожесточенное противостояние украинских воинов с российскими агрессорами в Донецком аэропорту завершилось в конце января. Не выдержали стены. А вот украинские воины выстояли, не сломались и получили бессмертную славу. И потому – победили,

– отметил глава государства.

Он добавил, что боль и благодарность побуждают украинцев помнить обо всех, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость Украины.

Відбудуємо аеропорт Донецька, і на його високій диспетчерській вежі завжди майорітиме український прапор, який «кіборги» піднімали знову і знову під кулями і снарядами. Аеропорт стане кращим і сучаснішим.

Вічна пам'ять полеглим героям!

Слава живим захисникам Донецького аеропорту! — Петро Порошенко (@poroshenko) 20 января 2019 г.

"Вечная память павшим героям! Слава живым защитникам Донецкого аэропорта! Слава Украине!" – добавил президент.

В мероприятии также приняли участие супруга президента Марина Порошенко, министр обороны Степан Полторак и родственники погибших. На территории Минобороны также выстроились солдаты, которые держали в руках портреты погибших героев.

Нам випала честь жити в один час із неймовірними героями, які вже стали легендою. Запекле протистояння українських воїнів з російськими агресорами в Донецькому аеропорту завершилося наприкінці січня. Не витримали стіни. А от українські воїни вистояли, не зламалися і здобули безсмертну славу. І тому – перемогли! Біль і вдячність спонукають нас пам’ятати про всіх, хто віддав своє життя за свободу і незалежність України… Вічна пам'ять полеглим героям! Слава живим захисникам Донецького аеропорту! Слава Україні! Опубліковано Петром Порошенком Субота, 19 січня 2019 р.

Кто такие "герои-киборги"?

Это украинские защитники, которые с сентября 2014 до 22 января 2015 года защищали от пророссийских оккупантов стены Донецкого аэропорта. Бои за Донецкий аэропорт стали символом несокрушимости и боевого духа украинского войска, а защитники терминалов получили прозвище – "киборги". Якобы впервые киборгами украинских защитников назвал сепаратист, который пытался объяснить причину того, что вооруженные пророссийские боевики не могут сломать ожесточенное сопротивление защитников аэропорта. Прозвище быстро стало популярным.



Диспетчерская башня Донецкого аэропорта