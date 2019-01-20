Не выдержали стены, а украинские воины выстояли, – Порошенко о "киборгах" Донецкого аэропорта
20 января на территории Министерства обороны Украины состоялись торжественные мероприятия, посвященные украинским военным, "героям-киборгам", погибшим при обороне аэропорта "Донецк".
В торжествах принял участие Президент Украины Петр Порошенко.
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Нам выпала честь жить в одно время с невероятными героями, которые уже стали легендой. Ожесточенное противостояние украинских воинов с российскими агрессорами в Донецком аэропорту завершилось в конце января. Не выдержали стены. А вот украинские воины выстояли, не сломались и получили бессмертную славу. И потому – победили,
– отметил глава государства.
Он добавил, что боль и благодарность побуждают украинцев помнить обо всех, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость Украины.
"Вечная память павшим героям! Слава живым защитникам Донецкого аэропорта! Слава Украине!" – добавил президент.
В мероприятии также приняли участие супруга президента Марина Порошенко, министр обороны Степан Полторак и родственники погибших. На территории Минобороны также выстроились солдаты, которые держали в руках портреты погибших героев.
Кто такие "герои-киборги"?
Это украинские защитники, которые с сентября 2014 до 22 января 2015 года защищали от пророссийских оккупантов стены Донецкого аэропорта. Бои за Донецкий аэропорт стали символом несокрушимости и боевого духа украинского войска, а защитники терминалов получили прозвище – "киборги". Якобы впервые киборгами украинских защитников назвал сепаратист, который пытался объяснить причину того, что вооруженные пророссийские боевики не могут сломать ожесточенное сопротивление защитников аэропорта. Прозвище быстро стало популярным.
Диспетчерская башня Донецкого аэропорта