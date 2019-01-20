Не витримали стіни, а українські воїни вистояли, – Порошенко про "кіборгів" Донецького аеропорту

20 січня на території Міністерства оборони України відбулися урочисті заходи із вшанування українських військових, "героїв-кіборгів", які загинули під час оборони аеропорту "Донецьк".

В урочистостях взяв участь Президент України Петро Порошенко.

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Нам випала честь жити в один час із неймовірними героями, які вже стали легендою. Запекле протистояння українських воїнів з російськими агресорами в Донецькому аеропорту завершилося наприкінці січня. Не витримали стіни. А от українські воїни вистояли, не зламалися і здобули безсмертну славу. І тому – перемогли,

– наголосив глава держави.

Він додав, що біль і вдячність спонукають українців пам'ятати про всіх, хто віддав своє життя за свободу і незалежність України.

Відбудуємо аеропорт Донецька, і на його високій диспетчерській вежі завжди майорітиме український прапор, який «кіборги» піднімали знову і знову під кулями і снарядами. Аеропорт стане кращим і сучаснішим.

Вічна пам'ять полеглим героям!

Слава живим захисникам Донецького аеропорту! — Петро Порошенко (@poroshenko) 20 января 2019 г.

"Вічна пам'ять полеглим героям! Слава живим захисникам Донецького аеропорту! Слава Україні!" – додав президент.

У заході також взяли участь дружина президента Марина Порошенко, міністр оборони Степан Полторак та родичі загиблих. На території Міноборони також вишикувались солдати, які тримали у руках портрети загиблих героїв.

Нам випала честь жити в один час із неймовірними героями, які вже стали легендою. Запекле протистояння українських воїнів з російськими агресорами в Донецькому аеропорту завершилося наприкінці січня. Не витримали стіни. А от українські воїни вистояли, не зламалися і здобули безсмертну славу. І тому – перемогли! Біль і вдячність спонукають нас пам’ятати про всіх, хто віддав своє життя за свободу і незалежність України… Вічна пам'ять полеглим героям! Слава живим захисникам Донецького аеропорту! Слава Україні! Опубліковано Петром Порошенком Субота, 19 січня 2019 р.

Хто такі "герої-кіборги"? Це українські оборонці, які з вересня 2014 до 22 січня 2015 року захищали від проросійських окупантів стіни Донецького аеропорту. Бої за Донецький аеропорт стали символом незламності та бойового духу українського війська, а захисники терміналів отримали прізвисько – "кіборги". Начебто уперше кіборгами українських захисників назвав сепаратист, який намагався пояснити причину того, що озброєні проросійські бойовики не можуть зломати запеклий опір оборонців аеропорту. Прізвисько швидко стало популярним.





Диспетчерська вежа Донецького аеропорту