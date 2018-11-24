В Доминикане упал вертолет, погибли 6 человек
В Доминиканской республике упал вертолет. Все шесть человек, находившиеся на его борту – пилот и пятеро пассажиров – погибли.
Об этом сообщило издание Nacion Dominicana.
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Сначала вертолет, на борту которого находились пятеро туристов, пропал на севере Доминиканской республики. Связь с вертолетом, который вылетел из Рио-Сан-Хуан в провинции Мария-Тринидад-Санчес, пропала к четвергу около 18:00 по местному времени.
Впоследствии вертолет был обнаружен в небольшом городе Вилья-Эрмоса в провинции Ла-Романа.
Отмечается, что в настоящее время удалось установить личность пилота и пассажира Ричарда Филиппа.
Причина падения вертолета пока неизвестна.
Вертолет упал в городке Вилья-Эрмоса в провинции Ла-Романа