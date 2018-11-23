Во время посадки отпало шасси: в Боливии пассажирский самолет приземлился на бок

В Боливии у пассажирского самолета Boeing 737 при посадке лопнуло и оторвалось шасси. Авиалайнер приземлился на бок.

Сразу после посадки самолета над аэропортом Эль-Альто закрыли воздушную гавань и отменили ряд авиарейсов, передает BBC.

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Отметим, что самолет выполнял рейс из перуанского города Куско. На борту Boening находились 127 человек – 122 пассажира и 5 членов экипажа.

Самолет приземлился на бок в Боливии

Во время приземления треснуло и отвалилось шасси. В результате случившегося, самолет упал на бок прямо на взлетно-посадочной полосе.

К счастью, во время инцидента никто не пострадал. Известно, что к месту аварии был подогнан кран, чтобы снять самолет со взлетно-посадочной полосы.

У самолета треснуло шасси