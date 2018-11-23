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      Во время посадки отпало шасси: в Боливии пассажирский самолет приземлился на бок

      12 Читати новину українською
      Пассажирский самолет потерпел крушение в Боливии
      Пассажирский самолет потерпел крушение в Боливии / Фото из свободных источников

      В Боливии у пассажирского самолета Boeing 737 при посадке лопнуло и оторвалось шасси. Авиалайнер приземлился на бок.

      Сразу после посадки самолета над аэропортом Эль-Альто закрыли воздушную гавань и отменили ряд авиарейсов, передает BBC.

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      Отметим, что самолет выполнял рейс из перуанского города Куско. На борту Boening находились 127 человек – 122 пассажира и 5 членов экипажа.

      літак Болівія аварія

      Самолет приземлился на бок в Боливии

      Во время приземления треснуло и отвалилось шасси. В результате случившегося, самолет упал на бок прямо на взлетно-посадочной полосе.

      К счастью, во время инцидента никто не пострадал. Известно, что к месту аварии был подогнан кран, чтобы снять самолет со взлетно-посадочной полосы.

      літак Болівія аварія

      У самолета треснуло шасси

      Теги: Боливия авиация
      Источник: 24 Канал
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