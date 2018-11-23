Під час посадки відпало шасі: у Болівії пасажирський літак приземлився на бік

У Болівії у пасажирського літака Boeing 737 під час посадки лопнуло та відірвалося шасі. Авіалайнер приземлився на бік.

Відразу після посадки літака над аеропортом Ель-Альто закрили повітряну гавань та скасували низку авіарейсів, передає BBC.

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Зазначимо, що літак виконував рейс із перуанського міста Куско. На борту Boening перебували 127 осіб – 122 пасажирів і 5 членів екіпажу.



Літак приземлився на бік у Болівії

Під час приземлення тріснуло і відвалилося шасі. В результаті того, що сталося, літак упав на бік прямо на злітно-посадковій смузі.

На щастя, під час інциденту ніхто не постраждав. Відомо, що до місця аварії був підігнаний кран, щоб зняти літак зі злітно-посадкової смуги.



У літака тріснуло шасі