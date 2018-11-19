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      Сінгапурський Boeing 777 повернувся в аеропорт після падіння тиску на борту

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      Boeing 777 компанії Singapore Airlines здійснив екстрену посадку у аеропорту Чангі
      Boeing 777 компанії Singapore Airlines здійснив екстрену посадку у аеропорту Чангі / Twitter/JCGRENOBLE

      Літак авіакомпанії Singapore Airlines здійснив екстрену посадку в місцевому аеропорту Чангі приблизно через годину після вильоту в Париж. Під час зниження пасажири, що перебували на борту лайнера використовували кисневі маски.

      Про це повідомило видання The Straits Times.

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      Перебуваючи на висоті близько 7,3 тисячі метрів, екіпаж доповів про різке падіння тиску на борту, після чого було прийнято рішення повернутися в аеропорт вильоту,
      – йдеться у повідомленні.

      Під час зниження усі, хто перебував на борту лайнера Boeing 777-300ER 234 пасажири і 17 членів екіпажу використовували кисневі маски. Після посадки за медичною допомогою ніхто не звертався.

      Представники авіаперевізника з'ясовують причини падіння тиску на борту.

      Нагадаємо, що 4 листопада рейс цієї ж авіакомпанії здійснючи перший політ за маршрутом Лос-Анджелес – Сінгапур, був змушений повернутися в аеропорт через 40 хвилин після вильоту.

      Що відомо про авіакомпанію Singapore Airlines?Компанія стала першою у світі використовувати даний тип повітряного судна. Всього в парку компанії налічується сім подібних літаків. У жовтні сінгапурський авіаперевізник запустив найтриваліший у світі безпосадковий рейс, який пов'язав Сінгапур і Нью-Йорк. Розрахунковий час польоту, який також виконується на A350-900ULR, становить 18 годин 45 хвилин.

      Теги: Сінгапур авіація Новини Франції
      Джерело: 24 Канал
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