Сінгапурський Boeing 777 повернувся в аеропорт після падіння тиску на борту

Літак авіакомпанії Singapore Airlines здійснив екстрену посадку в місцевому аеропорту Чангі приблизно через годину після вильоту в Париж. Під час зниження пасажири, що перебували на борту лайнера використовували кисневі маски.

Про це повідомило видання The Straits Times.

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Перебуваючи на висоті близько 7,3 тисячі метрів, екіпаж доповів про різке падіння тиску на борту, після чого було прийнято рішення повернутися в аеропорт вильоту,

– йдеться у повідомленні.

Під час зниження усі, хто перебував на борту лайнера Boeing 777-300ER 234 пасажири і 17 членів екіпажу використовували кисневі маски. Після посадки за медичною допомогою ніхто не звертався.

Представники авіаперевізника з'ясовують причини падіння тиску на борту.

Нагадаємо, що 4 листопада рейс цієї ж авіакомпанії здійснючи перший політ за маршрутом Лос-Анджелес – Сінгапур, був змушений повернутися в аеропорт через 40 хвилин після вильоту.

Що відомо про авіакомпанію Singapore Airlines?Компанія стала першою у світі використовувати даний тип повітряного судна. Всього в парку компанії налічується сім подібних літаків. У жовтні сінгапурський авіаперевізник запустив найтриваліший у світі безпосадковий рейс, який пов'язав Сінгапур і Нью-Йорк. Розрахунковий час польоту, який також виконується на A350-900ULR, становить 18 годин 45 хвилин.