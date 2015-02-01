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      В Донецкой области от обстрелов террористов погибли 7 мирных жителей

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      В Донецкой области от обстрелов террористов погибли 7 мирных жителей

      Сегодня, 1 февраля, в Донецкой области в результате обстрелов погибли 7 мирных жителей, еще 6 получили ранения.

      Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД в Донецкой области.

      "За прошедшие сутки массовому артиллерийскому удару боевиков подверглись Дебальцево, окрестности Дзержинска и Артемовский район. По состоянию на первую половину дня 1 февраля известно о 7 погибших и 6 раненых мирных жителях",       — говорится в сообщении.

      Однако в пресс-службе добавляют, что полной информации о пострадавших пока нет из-за перебоев в связи.

      По всем фактам убийства и ранения граждан, а также уничтожения имущества, открыты уголовные производства.

      Как известно, ночь в зоне Антитеррористической операции прошла тревожно. За минувшие сутки погибли 13 военнослужащих.

       

      blog_ava
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      Теги: Война на Донбассе Жертвы Министерство внутренних дел Новости Донецка ТОП
      Источник: Телеканал новостей "24"
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      Новости за 1 февраля 2015
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