В Донецкой области от обстрелов террористов погибли 7 мирных жителей

Сегодня, 1 февраля, в Донецкой области в результате обстрелов погибли 7 мирных жителей, еще 6 получили ранения.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД в Донецкой области.



"За прошедшие сутки массовому артиллерийскому удару боевиков подверглись Дебальцево, окрестности Дзержинска и Артемовский район. По состоянию на первую половину дня 1 февраля известно о 7 погибших и 6 раненых мирных жителях", — говорится в сообщении.



Однако в пресс-службе добавляют, что полной информации о пострадавших пока нет из-за перебоев в связи.



По всем фактам убийства и ранения граждан, а также уничтожения имущества, открыты уголовные производства.

Как известно, ночь в зоне Антитеррористической операции прошла тревожно. За минувшие сутки погибли 13 военнослужащих.