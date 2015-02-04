В Донецкой области почти на 75% выполнили план мобилизации

За период с 20 января по 3 февраля в Донецкой области удалось выполнить план мобилизации на 70-75%. Такую информацию обнародовал сайт горсовета Мариуполя.

Заместитель военкома Донецкого облвоенкомата Николай Шарий заметил, что мобилизацию на территории Донецкой области проводят в соответствии с указом Президента Украины Петра Порошенко, а мобилизационные мероприятия в Мариуполе начались 20 января, передает пресс-служба Мариупольского горсовета.

По его словам, на сегодняшний день план мобилизации по области выполняется на 70-75%.

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Шарий подчеркнул, что в зону АТО отправят не всех мобилизованных.

По его словам, сначала мобилизованные попадут в учебные подразделения, где пройдут обновление своих базовых умений, после чего будет принято решение об их участии в зоне проведения АТО.

Напомним, военнообязанные во время проведения мобилизации должны иметь справку из военкомата при выезде за пределы административных районов, в том числе, за пределы границы государства.