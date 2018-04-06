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ИВАН БУБЕНЧИК ПАСХА НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

В Донецкой области трагически погиб мужчина

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На Донетчине трагически погиб мужчина (иллюстрация)
На Донетчине трагически погиб мужчина (иллюстрация) / Фото из открытых источников

В одном из домов в селе Опытное Донецкой области нашли мертвым местного жителя. По данным правоохранителей, мужчина подорвался на неизвестном взрывном устройстве.

Тело обнаружил брат погибшего около 10:00 утра, передает полиция Донетчины.

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"46-летний потерпевший мог подорваться на гранате, которой он накануне вечером угрожал своему брату во время ссоры. В тот день, чтобы избежать тяжелых последствий, мужчина решил уйти из дома и заночевать в другом месте", – говорится в сообщении.

Когда мужчина вернулся на следующее утро, то увидел разбитые окна, а внутри помещения – тело своего брата.

По данному факту правоохранители начали проверку.

Напомним, что в Кривом Роге Днепропетровской области в результате взрыва во время боевых учений травмировались трое украинских военнослужащих.

Теги: Новости Украины Жертвы Новости Донецка Взрыв
Источник: 24 Канал
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