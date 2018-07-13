В Донецкой области задержали подозреваемых в сотрудничестве с оккупантами

Задержанные были в базе Национальной полиции. Их подозревают в сотрудничестве с незаконным вооруженным формированием.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Вблизи Мариуполя и села Валерьяновка нацгвардийци задержали четырех украинцев, подозреваемых в сотрудничестве с оккупантами.

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