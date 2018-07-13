На Донеччині затримали підозрюваних у співпраці з окупантами
Поблизу Маріуполя та села Валер’янівки нацгвардійці затримали чотирьох українців, яких підозрюють у співпраці з окупантами.
Про це повідомляє прес-центр Операції об’єднаних сил.
Затримані є у базі Національної поліції. Їх підозрюють у співпраці із незаконним збройним формуванням.
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Затриманих доправили до найближчого відділку поліції.
Джерело: 24 канал
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