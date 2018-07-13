На Донеччині затримали підозрюваних у співпраці з окупантами

Поблизу Маріуполя та села Валер’янівки нацгвардійці затримали чотирьох українців, яких підозрюють у співпраці з окупантами.

Про це повідомляє прес-центр Операції об’єднаних сил. Затримані є у базі Національної поліції. Їх підозрюють у співпраці із незаконним збройним формуванням. Читайте також: Бойовики зухвало обстріляли мирних жителів у Красногорівці: є поранений Затриманих доправили до найближчого відділку поліції.