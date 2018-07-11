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Бойовики зухвало обстріляли мирних жителів у Красногорівці: є поранений

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Бойовики здійснили обстріл Красногорівки: поранення зазнав один мирний житель
Бойовики здійснили обстріл Красногорівки: поранення зазнав один мирний житель / 24 канал

Уранці 10 липня проросійські найманці здійснили обстріл Красногорівки. Робили вони це із застосуванням стрілецької зброї. У результаті постраждали мирні жителі – зокрема, поранення зазнав цивільний громадянин, який перебував на той час на подвір’ї свого будинку.

Про це повідомляє Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

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Як попередньо встановили українські військові, вогонь по мирних мешканцях Красногорівки противник вів з напрямку Старомихайлівки.

"Унаслідок зазначеного обстрілу, вогнепальне поранення ноги отримав цивільний громадянин, який перебував на той час на подвір’ї свого будинку на вулиці Чайковського, 6. Поранену особу було доправлено до районної лікарні міста Курахове, де йому надано необхідну медичну допомогу". – зазначається у дописі.

Додамо, про інцидент українські представники СЦКК сповістили Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ.

"Українська сторона СЦКК вкотре наголошує, що подібні дії з боку ватажків окупаційної адміністрації РФ свідчить про явне нехтування ними усіма нормами міжнародного гуманітарного права, Женевською конвенцією, що несуть пряму загрозу життю та здоров’ю цивільного населення, значну матеріальну шкоду місцевим жителям", – наголошується у повідомленні.

Нагадаємо, за інформацією прес-центру Об’єднаних сил, упродовж доби 10 липня проросійські окупаційні війська 20 разів обстріляли позиції українських військових, а найгарячіше було на Маріупольському напрямку.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Красногорівка
Джерело: 24 канал
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