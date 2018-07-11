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Боевики дерзко обстреляли мирных жителей в Красногоровке: есть раненый

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Боевики осуществили обстрел Красногоровки: ранение получил один мирный житель
Боевики осуществили обстрел Красногоровки: ранение получил один мирный житель / 24 канал

Утром 10 июля пророссийские наемники совершили обстрел Красногоровки. Делали они это с применением стрелкового оружия. В результате пострадали мирные жители – в частности, ранение получил мирный житель, который находился в то время во дворе своего дома.

Об этом сообщает Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

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Как предварительно установили украинские военные, огонь по мирным жителям Красногоровки противник вел по направлению Старомихайловки.

"Вследствие указанного обстрела огнестрельное ранение ноги получил мирный житель, который находился в то время во дворе своего дома на улице Чайковского, 6. Раненый мужчина был доставлен в районную больницу города Курахово, где ему была оказана необходимая медицинская помощь". – отмечается в сообщении.

Добавим, об инциденте украинские представители СЦКК сообщили Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

"Украинская сторона СЦКК в очередной раз подчеркивает, что подобные действия со стороны главарей оккупационной администрации РФ свидетельствует о явном пренебрежении всеми нормами международного гуманитарного права, Женевской конвенцией, несут прямую угрозу жизни и здоровью гражданского населения, значительный материальный ущерб местным жителям", – отмечается в сообщении.

Напомним, по информации пресс-центра Объединенных сил, в течение суток 10 июля пророссийские оккупационные войска 20 раз обстреляли позиции украинских военных, а жарче всего было на Мариупольском направлении.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Операция Объединенных сил Красногоровка
Источник: 24 канал
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