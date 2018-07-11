Ситуация на Донбассе: штаб ООС назвал самую горячую точку

За прошедшие сутки, 10 июля, российские оккупационные войска 20 раз обстреляли позиции украинских военных, тем самым нарушая установлено перемирие. Горячей оставалась ситуация на Мариупольском направлении.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил в Facebook.

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"10 июля, обстановка в районе операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Российские оккупационные войска почти по всей линии соприкосновения открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. За сутки противник 20 раз нарушал установлено перемирие", – говорится в сообщении.

В частности, на Луганском, Попаснянском и Светдлодарском направлениях враг проявлял незначительную активность. Так, оккупанты 3 раза обстреляли позиции ВСУ в районах населенных пунктов Крымское, Орехово и Новолуганское.

На Донецком направлении пророссийские боевики били из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитниках Авдеевки и Опытного.

Горячей оставалась ситуация на Мариупольском направлении. Там противник из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия 14 раз прицельно провоцировал украинских военнослужащих на огонь. Огневому воздействия подверглись позиции Объединенных сил у Водяного, Лебединского, Широкино, Гнутово, Павлополя и Богдановки,

– добавили в штабе.

В течение сегодняшних суток, 11 июля, российские оккупационные войска 5 раз нарушили режим прекращения огня в основном из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов на Светлодарском и Донецком направлениях, также враг обстреливал позиции украинских защитников возле Новолуганского, Марьинки, Красногоровки и Авдеевки.

В штабе отметили, что потерь среди украинских военнослужащих нет. Кроме того, по данным разведки в результате подрыва на взрывном устройстве один оккупант погиб, двое ранены.