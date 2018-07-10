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22:57, 6 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Мы выгоним врага или навсегда останемся в земле, – боец ВСУ

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Вторник, 10 июля – 23 обстрела со стороны врага, один раненный украинский военнослужащий. В течение всех лет российско-украинской войны зафиксировано несколько таких дней, во время которых на Светлодарской дуге стояла относительная тишина.

Военнослужащие, находящиеся на Светлодарской дуге, рассказывают, что из окопов "хлебное перемирие" выглядит совсем иначе, чем из зала заседаний в Минске.

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Особенно активным враг становится ночам. Только темнеет – начинаются провокационные обстрелы. И с каждым днем огонь ведется все более прицельно. Ведь враг высчитывает позиции украинских военных. И ни одних суток тишины.

Світлодарська дугаСветлодарск – самая горячая точка на Донбассе

Белорусский доброволец Алексей говорит, что с 2014 года количество так называемых "режимов тишины" трудно и перечислить. А боец ​​ВСУ Алексей рассказывает, что видел максимум два спокойных дня. По его словам, враг провоцирует украинцев на огонь, чтобы жаловаться в ОБСЕ. Но терпеть провокации военные не собираются.

Мы не то подразделение, которое будет подставлять, когда ударили по щеке, другую. У нас больше по "Ветхому Завету" – око за око. Нам на своей земле немного проще. Ибо какая у той стороны мотивация? Заплатят ли деньги, или нет. У нас – или мы выгоним врага, или навсегда останемся в земле,
– отметил военнослужащий ВСУ по прозвищу "Чекист".

В общем, бойцы ВСУ занимаются укреплением своих позиций. На мелочи не отвлекаются. Все знают – затишье скоро кончится.

Теги: Новости Украины Новости политики Операция Объединенных сил Светлодарская дуга Война на Донбассе Вооруженные Силы Украины
Источник: 24 канал
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