Появилась информация о Герое, которого оккупанты убили на Светлодарской дуге

28 июня в бою с оккупантами на Светлодарской дуге погиб житель Черкасс Геннадий Немцов. Служил воин в 72-ой отдельной механизированной бригаде и занимал должность старшего сержанта военной части А2167.

Соответствующая информация появилась на официальном сайте Черкасского горсовета.

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"28 июня от полученных огнестрельных ранений в бою на Светлодарской дуге погиб житель Черкасс Геннадий Немцов, 1969 года рождения, старший сержант воинской части А2167", – отмечается в заметке.

Отмечается, что у мужчины остались жена и двое детей: сын и дочь.

"По предварительной информации, похороны Геннадия Немцова состоятся в понедельник, 2 июля. О времени и месте прощания с военным будет сообщено дополнительно", – добавляют в горсовете.

Также власти Черкасс выразили соболезнования семье погибшего.

К слову, Facebook-сообщество "Книга памяти павших за Украину" обнародовало фото павшего Героя.

Напомним, по информации пресс-центра Объединенных сил 28 июня в районе Светлодарской дуги погиб один украинский защитник и еще один получил ранения.