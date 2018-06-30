23:08
30 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
13°C
21°C 13°C
  • воскресенье
    13°C 11°C
  • понедельник
    13°C 11°C
  • вторник
    17°C 13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Наркозвезда Мундиаля Марадона. Религия "Роскосмоса"
Вєсті Кремля
19:58, 29 июня
Вести.UA. Жир. Зависимость Порошенко. Китайская грамота Луценко
Вєсті.UA
18:36, 29 июня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 июня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 июня
Вспомнить Все. ПТУ и ПТУшники
Згадати все
22:30, 29 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Появилась информация о Герое, которого оккупанты убили на Светлодарской дуге

200 Читати новину українською
28 июня на Светлодарской дуге погиб житель Черкасс Геннадий Немцов (иллюстративное фото)
28 июня на Светлодарской дуге погиб житель Черкасс Геннадий Немцов (иллюстративное фото) / Соцсети

28 июня в бою с оккупантами на Светлодарской дуге погиб житель Черкасс Геннадий Немцов. Служил воин в 72-ой отдельной механизированной бригаде и занимал должность старшего сержанта военной части А2167.

Соответствующая информация появилась на официальном сайте Черкасского горсовета.

Читайте также: Гибель троих бойцов 93 бригады на Донбассе: известны имена и опубликованы фото

"28 июня от полученных огнестрельных ранений в бою на Светлодарской дуге погиб житель Черкасс Геннадий Немцов, 1969 года рождения, старший сержант воинской части А2167", – отмечается в заметке.

Отмечается, что у мужчины остались жена и двое детей: сын и дочь.

"По предварительной информации, похороны Геннадия Немцова состоятся в понедельник, 2 июля. О времени и месте прощания с военным будет сообщено дополнительно", – добавляют в горсовете.

Также власти Черкасс выразили соболезнования семье погибшего.

К слову, Facebook-сообщество "Книга памяти павших за Украину" обнародовало фото павшего Героя.

Напомним, по информации пресс-центра Объединенных сил 28 июня в районе Светлодарской дуги погиб один украинский защитник и еще один получил ранения.

Теги: Новости Украины Светлодарская дуга Жертвы Новости Черкасс Война на Донбассе
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Главные новости 30 июня:украинцы застряли в Тунисе,последствия непогоды и новые заявления Трампа
сегодня, 22:21 Главные новости 30 июня:украинцы застряли в Тунисе,последствия непогоды и новые заявления Трампа
103
Как привлечь в армию качественный личный состав?
сегодня, 22:01 Как привлечь в армию качественный личный состав?
Юрій Бутусов 592
Доброволець з Донбасу: багато разів снився один і той самий сон про зруйнований Бахмут
сегодня, 19:01 Доброволець з Донбасу: багато разів снився один і той самий сон про зруйнований Бахмут
Євгенія Мазур 1983
"Утечка мозгов" для России актуальна как никогда
сегодня, 15:59 "Утечка мозгов" для России актуальна как никогда
Злой Одессит 776
Летние музыкальные новинки: 10 лучших треков июня, которые стоит услышать
сегодня, 14:01 Летние музыкальные новинки: 10 лучших треков июня, которые стоит услышать
Олена Булан 253
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук