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Телеканал новин 24 Новини Новини України

З'явилась інформація про Героя, якого окупанти вбили на Світлодарській дузі

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28 червня на Світлодарській дузі загинув черкащанин Геннадій Нємцов (ілюстративне фото)
28 червня на Світлодарській дузі загинув черкащанин Геннадій Нємцов (ілюстративне фото) / Соцмережі

28 червня у бою з окупантами на Світлодарській дузі загинув житель Черкас Геннадій Нємцов. Служив воїн у 72-ій окремій механізованій бригаді та обіймав посаду старшого сержанта військової частини А2167.

Відповідна інформація з’явилася на офіційному сайті Черкаської міськради.

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"28 червня від отриманих вогнепальних поранень в бою на Світлодарській дузі загинув черкащанин Геннадій Нємцов, 1969 року народження, старший сержант військової частини А2167", – зазначається у дописі.

Зазначається, що у чоловіка залишилися дружина та двоє дітей: син і донька.

"За попередньою інформацією, похорон Геннадія Нємцова відбудеться в понеділок, 2 липня. Про час та місце прощання з військовим буде повідомлено додатково", – додають у міськраді.

Також влада Черкас висловила співчуття родині загиблого.

До слова, Facebook-спільнота "Книга пам'яті полеглих за Україну" оприлюднила фото полеглого Героя.

Нагадаємо, за інформацією прес-центру Об’єднаних сил, 28 червня у районі Світлодарської дуги загинув один український захисник і ще один зазнав поранення.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини Черкас Жертви Світлодарська дуга
Джерело: 24 Канал
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