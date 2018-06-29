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Ситуація на фронті: за добу Україна зазнала значних втрат

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За останню добу Україна зазнала значних втрат
За останню добу Україна зазнала значних втрат / Фото з відкритих джерел

Упродовж минулої доби, 28 червня, ворог активізував бойові дії із застосуванням гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. На окремих ділянках бойовики використовували озброєння танків, ствольну артилерію та міномети, які заборонені Мінськими домовленостями.

Російські окупаційні війська 28 разів вдалися до прицільного вогню по наших позиціях, 9 з яких – із важкого озброєння, повідомляє прес-центр штабу ООС. 

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На Луганському напрямку противник проявляв активність у нічний час і вів вогонь по захисниках Новотошківського з танку, мінометів, автоматичних гранатометів та БМП.

Також відмічається активність бойовиків у районі Світлодарської дуги. Там із гранатометів та великокаліберних кулеметів ворог обстріляв наші позиції біля Світлодарська та Новозванівки. Внаслідок вогневих провокацій один наш захисник загинув і ще одного поранено.

Гаряче було в районі населеного пункту Південне, що на Горлівському напрямку. Ворог активно застосовував міномети, гранатомети та великокаліберні кулемети, вогонь з яких був прикриттям роботи снайпера та диверсійної групи. Лише дієвими заходами вогневого впливу на окупантів вдалося стабілізувати ситуацію. Проте двоє захисників України загинули. На цьому ж напрямку внаслідок ворожого обстрілу з гранатометів та великокаліберних кулеметів отримав поранення захисник Луганського.

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На Донецькому напрямку ворог обстрілював з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї наші позиції у районі населених пунктів Мар’їнка, Верхньторецьке та Авдіївка. Нажаль й тут не обійшлося без втрат. Один із захисників Авдіївки отримав несумісні із життям поранення.

Залишалася напружена ситуація на Маріупольському напрямку. Проросійські бойовики застосувавали по захисниках Павлополя ствольну артилерію калібром 122 мм, міномети калібром 120 мм та станкові протитанкові гранатомети. Вогневого впливу також зазнали наші позиції в районі населених пунктів Водяного, Лебединського, Гнутового, Новотроїцького та Широкиного. Втарт серед особового складу Об’єднаних сил на цьому напрямку немає.

За уточненими даними розвідки, 9 бойовиків російських окупаційних військ знищено, 8 поранено.




 

Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Жертви Україна – Росія
Джерело: 24 Канал
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